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У оккупантов большие потери на фронте: что об этом говорит

Forbes пишет о том, что оккупанты воюют на мотоциклах из-за больших потерь

сегодня, 13:15
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Кравцев Сергей

Российские оккупанты в Украине все чаще используют гражданский транспорт, поскольку потеряли более 20 тысяч единиц бронетехники, которую нечем заменить. Эти машины уязвимы к украинским минам, артиллерии и беспилотникам. Об этом говорится в материале Forbes.

У оккупантов большие потери на фронте: что об этом говорит

Российские войска. Фото: из открытых источников

В матери алое говорится, что именно поэтому россияне, штурмующие позиции ВСУ на мотоциклах – теперь не выглядит как диковинка. 

Довольно часто россияне используют мотоциклы для транспортировки операторов беспилотников к линии фронта. Коляску мотоцикла часто оснащают запасным баллоном и дымовыми шашками для маскировки.

Ранее россияне пытались добавлять броню к мотоциклам, но большая масса транспортного средства затрудняла управление. Мобильность была минимальной.

Сейчас на поле боя почти не встречается бронированных мотоциклов, но используются обычные. В одном неудачном наступлении было задействовано 31 мотоцикл, большинство из которых уничтожила украинская артиллерия и дроны-камикадзе.

Читайте также на портале "Комментарии" — в марте 2025 года украинская армия поразила 1 644 артиллерийские системы и 3 545 единиц автотранспорта и автоцистерн российских захватчиков. Это самый высокий показатель за весь период широкомасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает Минобороны Украины со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Отмечается, что в марте безвозвратные и санитарные потери российских захватчиков увеличились по сравнению с февралем и составили 41 160 человек (в феврале — 36 570). Как сообщило Министерство обороны, за первый квартал 2025 года убитыми и ранеными Россия потеряла 125 970 человек. За аналогичный период 2024 года — 82 870 захватчиков. 

"В марте Силами обороны было уничтожено или выведено из строя 272 российских танка. А с начала года — 833 единицы. Напомним, что наиболее результативно по вражеским танкам наши защитники отработали в октябре 2023 года. Тогда в течение месяца было уничтожено 521 танк противника", — говорится в сообщении.




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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2025/04/01/one-russian-drone-teams-warhorse-is-a-pink-motorcycle-with-a-handmade-sidecar/?ss=aerospace-defense

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