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Потери России на войне в Украине продолжают расти: есть новый рекорд

В марте безвозвратные и санитарные потери армии России выросли по сравнению с февралем

сегодня, 15:01 comments1140
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Кравцев Сергей

В марте 2025 года украинская армия поразила 1 644 артиллерийские системы и 3 545 единиц автотранспорта и автоцистерн российских захватчиков. Это самый высокий показатель за весь период широкомасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает Минобороны Украины со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Потери России на войне в Украине продолжают расти: есть новый рекорд

Потери России в войне. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в марте безвозвратные и санитарные потери российских захватчиков увеличились по сравнению с февралем и составили 41 160 человек (в феврале — 36 570).

Как сообщило Министерство обороны, за первый квартал 2025 года убитыми и ранеными Россия потеряла 125 970 человек. За аналогичный период 2024 года — 82 870 захватчиков.

"В марте Силами обороны было уничтожено или выведено из строя 272 российских танка. А с начала года — 833 единицы. Напомним, что наиболее результативно по вражеским танкам наши защитники отработали в октябре 2023 года. Тогда в течение месяца было уничтожено 521 танк противника", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в марте украинские воины уничтожили 1 644 артиллерийские системы захватчиков. Это самый большой месячный показатель с начала широкомасштабного вторжения оккупантов. Рекордное количество вражеских артсистем украинские воины уничтожили и подбили 27 марта — 122 единицы. Всего за первый квартал года враг недосчитался 3 990 артсредств. За первые три месяца прошлого года было уничтожено 2 600 вражеских артсистем.

Кроме того, в марте украинские герои уничтожили 607 боевых бронированных машин врага. Всего за первые три месяца года количество пораженных ББМ российской армии составило 1 813 единиц. В первый месяц весны наши защитники поразили 3 545 единиц автотранспорта и автоцистерн врага. Больше всего автотранспорта россияне потеряли 27 марта — 210 машин. Это также самый высокий показатель за весь период широкомасштабного вторжения РФ.

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