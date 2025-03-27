Сырский рассказал о новых потерях России в Курской области

С начала операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области Россия понесла потери более 55 тысяч военных. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на своей странице в Facebook.

Александр Сырский. Фото: РБК-Украина

"Учитывая усиление активности противника и попытки перенести боевые действия на территорию Сумщины, я работал в Сумской области, в том числе с подразделениями ДШУ, морской пехоты, территориальной обороны, механизированными бригадами и другими подразделениями", — написал он.

По словам Сырского, группировка войск "Курск" и украинские силы продолжают оборонную операцию, чтобы предотвратить прорыв врага вглубь Украины. Украинские войска активно проводят контратаки и штурмовые действия по достижению этой цели.

"Изучил все проблемные аспекты организации боевого обеспечения и принял решение о пополнении боеприпасов, дронов и перемещении резервов", — добавил он.

Сырский также уточнил, что за семь с половиной месяцев с начала операции Россия потеряла более 55 тысяч человек, среди которых:

· 22,2 тысячи погибших;

· 31,8 тысячи раненых;

· более 940 пленных.

Операция в Курской области началась в августе 2024, когда украинские войска захватили под контроль около сотни населенных пунктов. Однако впоследствии часть территорий была утрачена. Ситуация на направлении накалилась в марте, когда Россия заявила, что Силы обороны якобы оказались в окружении. Однако эта информация была опровергнута Генеральным штабом ВСУ и президентом Владимиром Зеленским.

Портал "Комментарии" ранее писал, что влияние военной операции ВСУ на Курщине, состоявшейся на территории России, не осталось незамеченным. Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что эта операция стала ключевым фактором для того, чтобы Россия наконец-то проявила инициативу в переговорах по обмену пленными. Он также отметил, что операция помогла вернуть домой украинских защитников, которых враг отказывался обменивать.