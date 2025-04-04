В НАТО заговорили о рекордных потерях РФ в Украине: почему цифры впечатляют

Российская армия за время полномасштабной войны против Украины потеряла более 4000 танков. Это почти танковый корпус США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Кристофер Каволи. Фото из открытых источников

"Россияне потеряли более 4000 танков, что составляет почти весь состав танкового корпуса США. Масштабы этого конфликта просто внушают благоговение (впечатляют – ред.)", — сказал Каволи во время слушаний в комитете Сената Соединенных Штатов.

Также генерал прокомментировал, что произойдет, если Вашингтон откажет Киеву в предоставлении большей военной и разведывательной помощи, как это уже было сделано Белым домом после ссоры Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

Генерал согласился с тем, что это окажет быстрое и пагубное воздействие на способность украинцев вести боевые действия.

Он также отметил, что силы Киева зависят от помощи США в сбивании ракет, а также от разведданных, которые помогают нацеливаться на командные пункты и логистические районы РФ.

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