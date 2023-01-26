Сколько ракет по Украине сегодня запустила Россия: ответ Воздушны сил ВСУ

Утром 26 января в Украине работает противовоздушная оборона из-за ракетной атаки страны-агрессора, всего, по информации Воздушных сил, оккупанты запустили по Украине более 30 ракет. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Около шести Ту-95 предварительно из района Мурманской области вылетели и сделали пуски ракет. Ожидаем более 30 ракет, которые уже начали появляться в разных областях. Работает противовоздушная оборона. Да, были взрывы в нескольких областях, в частности, в Винницкой области. Понятно, что нужно оставаться в укрытиях", – рассказал Юрий Игнат.

Он добавил, что уже из тех пролетов ракет, которые были можно сделать вывод, что целью врага во время этой ракетной атаки есть центральные регионы Украины. Но тактика россиян может измениться.

Юрий Игнат также обратил внимание, что в Черном море продолжают находиться вражеские носители крылатых ракет "Калибр", поэтому не стоит исключать еще более массированной атаки агрессора.

В то же время начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что враг выпустил только в направлении Киева более 15 крылатых ракет. Благодаря отличной работе ПВО все воздушные цели были сбиты. Однако опасность воздушных ударов не миновала.

Отметим, по всей Украине сегодня была объявлена воздушная тревога – после чего в небе над Украиной появились ракеты.

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