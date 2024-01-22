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Сколько полицейских с начала большой войны перешли на сторону врага: ответ главы Нацполиции

Более 900 полицейских изо всей Украины перешли на сторону врага

сегодня, 12:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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По всей территории Украины с начала большой войны около 900 полицейских перешли на сторону врага. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "РБК-Украина" сделал глава Национальной полиции Иван Выговский.

Сколько полицейских с начала большой войны перешли на сторону врага: ответ главы Нацполиции

Нацполиция. Фото из открытых источников

Глава Национальной полиции рассказал, сколько полицейских осталось на оккупированных территориях и как они работают на врага.

"Задокументировано, если брать все категории коллаборантов и предателей по всей территории, более 2500 граждан. Из них полицейских около 900", — Иван Выговский.

По его словам, в основном это те, кто "не добился успеха до оккупации территории, нарушители дисциплины, те, кто не имел шансов стать на руководящие должности".

По мнению главы Нацполиции, все эти бывшие украинские правоохранители считали, что смогут стать "успешными" у врага.

Читайте также на портале "Комментарии" — на сегодняшний день украинские стражи порядка держат внутренний фронт, выполняют достаточно много работы. Поэтому не будут привлекаться для раздачи повесток вместо военных, что является их парафией. Такое заявление в интервью Украинским новостям сделал глава Нацполиции Иван Выговский относительно идеи раздачи полицейскими повесток в ВСУ без участия самих военных.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупанты усиливают полицейский режим в Запорожье: чего остерегаться местным жителям.                                                                                                                     

Ранее "Комментарии" писали – Россия набирает полицейских на оккупированные территории: к чему активно готовится Кремль.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/golova-natspolu-ukrayini-ivan-vigovskiy-osobisto-1705853102.html
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