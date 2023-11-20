Оккупанты усиливают полицейский режим в Запорожье: чего остерегаться местным жителям

Российские захватчики для усиления полицейского режима устанавливают дополнительные блокпосты на оккупированных территориях Запорожской области. Как пишет портал "Комментарии", об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Захватчики усиливают режим проверок в оккупированной части Запорожья. Фото из открытых источников

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне установили дополнительные блокпосты.

В Сопротивлении отмечают, что проверки оккупантами гражданских автомобилей ужесточились.

Отмечается, что для пересечения блокпостов от местных жителей требуют показать так называемые документы РФ.

По информации ЦНС, благодаря усиленному режиму проверок враг пытается найти людей, сотрудничающих с Силами обороны Украины. А также таким образом они ищут сбежавших из российской армии дезертиров.

В Сопротивлении призвали украинцев, продолжающих жить в оккупации, сообщать Силам обороны информацию о российских захватчиках.

Ранее "Комментарии" писали, что российские оккупанты во временно оккупированной Запорожской области оставили людей без социальных выплат. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, пока местный российский гауляйтер Евгений Балицкий на камеры пропагандистов обещает, что все социальные обязательства будут исполнены, люди на оккупированной части области говорят правду. Работникам водоканала в Мелитополе не выплачивают заработную плату уже полтора месяца. Между тем, как коллектив музыкальной школы месяц работал даром. Кроме зарплат, россияне задерживают и другие соцвыплаты.

"Комментарии" также сообщали, что украинским партизанам удалось установить, что россияне активно строят огневые позиции между Евпаторией и Симферополем. Там они заняли развлекательный комплекс "Солнышко". Кроме того, вдоль трассы появились КПП.

