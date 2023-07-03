РФ набирает полицейских на оккупированные территории: к чему готовится Кремль

Российское руководство активно готовится к новой авантюре под названием "выборы" на временно оккупированных украинских территориях. Очередную показуху путинский режим запланировал на 10 сентября. Для того, чтобы авантюра не сорвалась Кремль пытается поспешно укомплектовать оккупационные органы внутренних дел на захваченных территориях Украины для обеспечения полицейского сопровождения в день проведения так называемых "выборов". Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм заявила замминистра обороны Анна Маляр.

Выборы. Фото: из открытых источников

"Кремль поспешно ускоряет комплектование вакантных должностей в структурных подразделениях оккупационных органов внутренних дел на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях", — рассказала Анна Маляр.

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Замминистра отметила, что проведение оккупантами фейковых "выборов" на временно захваченных территориях является нарушением норм международного права.

Маляр отметила, что результаты "выборов" не будут означать ничего, кроме состава преступления организаторов и исполнителей.

Отметим, российские власти, несмотря на разворачивающееся украинское контрнаступление, официально назначили "выборы" на оккупированных территориях Украины (Крым, а также Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области, хоть они и не контролируются захватчиками полностью) на 10 сентября – Единый день голосования в РФ. Выбирать в этот день собираются "депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований". Что стоит за этим решением Кремля? Как на него реагировать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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