Кремль назначил дату «выборов» на оккупированных территориях Украины: о чем говорит этот шаг

Российские власти, несмотря на разворачивающееся украинское контрнаступление, официально назначили "выборы" на оккупированных территориях Украины (Крым, а также Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области, хоть они и не контролируются захватчиками полностью) на 10 сентября – Единый день голосования в РФ. Выбирать в этот день собираются "депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований". Что стоит за этим решением Кремля? Как на него реагировать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кремль демонстрирует, что он не пойдет ни на какие уступки, что он не готов к компромиссам

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев обращает внимание, что раз всё подвязано к Единому всероссийскому дню голосования, значит, украинцы с оккупированных территорий включаются в массив общероссийского электората. Что означает их втягивание в общегражданское электоральное российское поле.

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"Подвох тут в следующем, – поясняет эксперт. – При заполнении административных должностей на временно оккупированных территориях Кремль делает ставку или на местных коллаборантов, или (как мы знаем по многочисленным данным) присылает чиновников, в том числе высокого ранга, с разных регионов РФ. Но это, в любом случае, рассматривается в парадигме оккупации, завоевания. А вот когда человек, проживающий на захваченных россиянами территориях, избирает сам как бы местную власть, это, вроде как, выглядит не оккупацией".

Это всё, по словам Вадима Карасева, следует рассматривать в русле курса на дальнейшее втягивание этих территорий уже не только в административное (на уровне высокой власти) поле, но и в электорально-гражданское, на уровне низовой власти. Потому что речь идет о выборах именно местных властей.

"Кремль демонстрирует, что он не пойдет ни на какие уступки. Что он не готов к компромиссам (хоть на словах заявляет, что готов к поиску мирных решений). На деле же российская власть продолжает не только силовую, военную, верхушечную оккупацию, но и переводит всё на уровень низового электората, местных властей. Понятно, что потом в пропагандистских целях это будет раскручиваться как выбор народа, как добрая воля людей, как их волеизъявление. Что, по сути, неправда. Есть данные, что можно будет голосовать даже по украинским документам. Всё чтобы создать иллюзию массовой явки", – акцентирует эксперт.

По его мнению, нам надо это понимать, и стараться противодействовать. На информационно-психологическом, на идеологическом уровне разбивать фальшивые нарративы Кремля о добровольном принятии решений населением контролируемых им украинских территорий при выборе местных властей.

Видим попытку в очередной раз показать якобы лояльность к России жителей захваченных территорий

Народный депутат Верховной Рады Украины IХ созыва, экс-директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" Сергей Магера считает, что подобные "мероприятия" направлены как на внутреннюю аудиторию (жителей России и захваченных территорий), так и внешнюю – зарубежную.

"Для агрессора сегодня важно сменить тренд с панического, который возник на фоне разворачивающегося украинского контрнаступления, на некую уверенность в стиле "Россия здесь навсегда, всё идет по плану". Плюс – вовлечение максимального числа жителей временно оккупированных территорий Украины к сотрудничеству (коллаборации) с агрессором. Каждый, кто будет участвовать в подготовке и проведении таких "выборов" — потенциальный коллаборант. Который будет противиться возвращению на эти территории украинской власти, боясь привлечения к ответственности. Из этих людей, по мнению Кремля, можно будет сформировать некое сопротивление, если придется отступать с захваченных территорий", – поясняет Сергей Магера.

Что касается внешних целей, рассчитанных на другие страны, то это — попытка в очередной раз показать якобы лояльность к России жителей захваченных территорий. Их якобы нежелание возвращаться на территорию Украины, отмечает нардеп.

"Удобный мотив для инициаторов прекращения войны с фиксацией оккупации части украинских территорий, с изменением границ, – подчеркивает эксперт. – Удастся ли это реализовать – покажет только ситуация на поле боя".

Россияне могут проводить что угодно, но суть в том, что на фронте сейчас инициатива у ВСУ

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким мнением:

"Эти псевдовыборы – попытка легитимизировать российские власти в оккупированных регионах. Нечто подобное делалось прошлой осенью, перед и даже в процессе контрнаступления ВСУ. Закончилось всё тем, что Харьковская область почти полностью была освобождена, затем Лиман, часть Херсонской области и Херсон".

Сейчас, отмечает эксперт, точно такая же ситуация. Россияне, подчеркивает она, могут проводить что угодно, но суть в том, что на фронте сейчас инициатива у ВСУ.

принудить нас к миру по лекалам Кремля – с потерей части своих территорий. На что мы, конечно, не пойдем". "И до осени часть ныне контролируемых оккупантами регионов мы, скорее всего, освободим. А впоследствии — и все остальные. Так что ни к чему такое постановочное выборное шоу (за которым ничего серьезного не стоит, такое себе – сотрясание воздуха) не приведет, – уверена Татьяна Попова. – Скорее это стремление (как и всякого рода "миротворческие" инициативы, включая нынешние — африканские

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