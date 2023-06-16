В США рассказали, что усложняет контрнаступление ВСУ

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Кравцев Сергей
Украинское контрнаступление может быть усложнено из-за широкого применения оккупантами средств РЭБ. Стоит отметить, что именно этот вид оборудования все чаще попадает в ежедневные сводки по уничтоженной технике оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Института изучения войны.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
В своих выводах аналитики опираются на слова рашистских "военкоров", хваставшихся накануне хорошей работой подразделений РЭБ.
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Это оборудование якобы затрудняет для украинцев использование высокоточных боеприпасов и сильно нарушает украинскую связь.
Как утверждали эти самые "военкоры", комплексы РЭБ "Мурманск-БН" оккупанты используют для нарушения работы датчиков украинских средств воздушной разведки, а комплексы РЭБ "Красуха-4" — для подавления связи со спутниковыми сигналами в радиусе 300 км.
ISW по-прежнему считает, что российские силы ведут доктринально обоснованные оборонительные операции, в которых первый эшелон сил отражает или замедляет атакующие силы, прежде чем второй эшелон войск контратакует любой прорыв противника.
Всего 15 июня ВСУ наступали как минимум на трех направлениях и добились успехов, отмечают аналитики. Сообщается об успешной наступательной операции на север и северо-запад от Бахмута, продолжаются попытки улучшения тактического положения ВСУ на Угледарском направлении.
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