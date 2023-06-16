В США рассказали, что усложняет контрнаступление ВСУ

Украинское контрнаступление может быть усложнено из-за широкого применения оккупантами средств РЭБ. Стоит отметить, что именно этот вид оборудования все чаще попадает в ежедневные сводки по уничтоженной технике оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Института изучения войны.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В своих выводах аналитики опираются на слова рашистских "военкоров", хваставшихся накануне хорошей работой подразделений РЭБ.

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Это оборудование якобы затрудняет для украинцев использование высокоточных боеприпасов и сильно нарушает украинскую связь.

Как утверждали эти самые "военкоры", комплексы РЭБ "Мурманск-БН" оккупанты используют для нарушения работы датчиков украинских средств воздушной разведки, а комплексы РЭБ "Красуха-4" — для подавления связи со спутниковыми сигналами в радиусе 300 км.

"ISW ранее оценивала, что российские возможности РЭБ сыграли решающую роль в усложнении украинских атак на Запорожском направлении. Хотя неясно, является ли продолжающаяся успешная российская тактика РЭБ результатом превосходящих возможностей или более эффективного использования этих систем Россией", — говорится в отчете Института.

ISW по-прежнему считает, что российские силы ведут доктринально обоснованные оборонительные операции, в которых первый эшелон сил отражает или замедляет атакующие силы, прежде чем второй эшелон войск контратакует любой прорыв противника.

Всего 15 июня ВСУ наступали как минимум на трех направлениях и добились успехов, отмечают аналитики. Сообщается об успешной наступательной операции на север и северо-запад от Бахмута, продолжаются попытки улучшения тактического положения ВСУ на Угледарском направлении.



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