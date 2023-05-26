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Сколько нужно истребителей F-16, чтобы победить РФ: ответ Минобороны

В Минобороны отметили, что ВСУ хватит четыре эскадрильи современных военных самолетов.

сегодня, 14:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Для деоккупации всей территории Украины ВСУ нужно четыре эскадрильи современных истребителей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны. 

Сколько нужно истребителей F-16, чтобы победить РФ: ответ Минобороны

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"4 эскадрильи F-16 (48 самолетов) как раз то, что нужно для освобождения нашей страны от агрессора", — говорится в сообщении Минобороны Украины.


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Стоит отметить, разговоры о предоставлении Украине современных истребителей F-16 идут уже давно. Так как F-16 – это именно истребители американского производства очень важно было получить согласие на обучение на этих самолётах, а также на поставку их Украине от ключевого партнера Украины – США. Лишь только на днях президент США Джо Байден публично дал согласие на подготовку украинских пилотов летать на этих самолетах. Это предусматривает и дальнейшее предоставление ВСУ этих истребителей.

На сегодняшний день известно, что Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке пилотов при поддержке Великобритании и Бельгии.                                                                                                                                                                                                                                              

Нидерланды уже сейчас рассматривают планы, чтобы передать истребители Украине, как только завершится подготовка украинских пилотов.

Читайте также на портале "Комментарии" — могут ли Украину сейчас усадить за стол переговоров – как нам реагировать на "мирные" инициативы.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Бахмут становится ловушкой для россиян – все ли задачи выполнил город-крепость. Эксперты детально проанализировали ситуацию во время эксклюзивного интервью нашему порталу. 




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Источник: https://twitter.com/DefenceU
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