Сколько нужно истребителей F-16, чтобы победить РФ: ответ Минобороны

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Кравцев Сергей
Для деоккупации всей территории Украины ВСУ нужно четыре эскадрильи современных истребителей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
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Стоит отметить, разговоры о предоставлении Украине современных истребителей F-16 идут уже давно. Так как F-16 – это именно истребители американского производства очень важно было получить согласие на обучение на этих самолётах, а также на поставку их Украине от ключевого партнера Украины – США. Лишь только на днях президент США Джо Байден публично дал согласие на подготовку украинских пилотов летать на этих самолетах. Это предусматривает и дальнейшее предоставление ВСУ этих истребителей.
На сегодняшний день известно, что Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке пилотов при поддержке Великобритании и Бельгии.
Нидерланды уже сейчас рассматривают планы, чтобы передать истребители Украине, как только завершится подготовка украинских пилотов.
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