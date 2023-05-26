Сколько нужно истребителей F-16, чтобы победить РФ: ответ Минобороны

Для деоккупации всей территории Украины ВСУ нужно четыре эскадрильи современных истребителей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"4 эскадрильи F-16 (48 самолетов) как раз то, что нужно для освобождения нашей страны от агрессора", — говорится в сообщении Минобороны Украины.

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Стоит отметить, разговоры о предоставлении Украине современных истребителей F-16 идут уже давно. Так как F-16 – это именно истребители американского производства очень важно было получить согласие на обучение на этих самолётах, а также на поставку их Украине от ключевого партнера Украины – США. Лишь только на днях президент США Джо Байден публично дал согласие на подготовку украинских пилотов летать на этих самолетах. Это предусматривает и дальнейшее предоставление ВСУ этих истребителей.

На сегодняшний день известно, что Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке пилотов при поддержке Великобритании и Бельгии.

Нидерланды уже сейчас рассматривают планы, чтобы передать истребители Украине, как только завершится подготовка украинских пилотов.

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