Сколько недель еще будет продолжаться активное наступление россиян: почему штурмов 2022 года уже нет

Учитывая огромные запасы оружия и ресурсы Россия продолжает свое наступление. О непростом периоде на фронте говорит и глава украинской разведки Кирилл Буданов. Сколько реально может продолжаться активное наступление россиян? Хватит ли мотивации у наших воинов, невзирая ни на что, продолжать держать оборону? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Российское наступление не может длиться долго

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона выразил мнение, что активное наступление россиян может занять, по разным оценкам, еще 3-5 недель.

"Вся линия фронта сейчас в достаточно в активном состоянии. Насколько долго это может продолжаться, сказать очень трудно. Потому что, к сожалению, привычные, традиционные методы оценки ситуации здесь не подходят. Потому что если брать например такой фактор как боеспособность подразделений противника, то здесь его можно игнорировать, потому что противник бросает в бой все что можно. С перехватов мы имеем информацию о том, что рота зашла на позицию имея 127 человек, а сейчас на весь батальон осталось 110 человек. Это останавливает противника? Отнюдь. Они упорно лезут вперед", — сказал Грабский.

По его словам, так не может длиться долго. Он прогнозирует около 3-5 недель активного наступления. Это уже сейчас отражается в таких довольно истерических постах российских пропагандистов, которые говорят, что не хватает людей наступать. Есть у них пока чем наступать. И именно поэтому мы говорим о чрезвычайно сложном периоде этой кампании.

Грабский объяснил, что на сегодняшний день у врага есть так называемое "окно возможностей" и он этим пытается воспользоваться, ведя сверхактивные боевые действия по двум основным направлениям – это направление Часового Яра и направление Покровское, которое включает два поднаправления: с одной стороны противник пытается продвигаться в сторону непосредственно города Покровска, а с другой – от Очеретино он пытается "сунуть" на север, чтобы перерезать трассу, которая объединяет Покровск с Константиновкой.

Сейчас штурмы локальные

При этом командир штурмовой роты 95-й бригады Даниил Зубко в интервью Укринформу заявил, что его бойцы отлично мотивированы. Все понимают, что если отойти с позиции – потом держать линию обороны придется где-то, условно говоря, под Львовом.

"Мотивация – это процесс, — отметил он, добавив, что во многом все зависит от командира. — У меня все понимают, что если он отойдет с этой позиции, мы будем потом держать линию обороны где-нибудь под Львовом".

Отвечая на вопрос, как изменился характер войны на нули, военный сказал, что сейчас почти нет таких интенсивных штурмов, как было в 2022 году.

"Сейчас штурмы локальные: сегодня продвинуться на 150 м. Затем работает артиллерия, FPV-дроны, и на следующий день преодолеваем еще 150 м. А может быть, не на следующий, а через три дня. Так работаем", – рассказал военный.

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