Сколько недель еще будет продолжаться активное наступление россиян: почему штурмов 2022 года уже нет

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Кравцев Сергей
Учитывая огромные запасы оружия и ресурсы Россия продолжает свое наступление. О непростом периоде на фронте говорит и глава украинской разведки Кирилл Буданов. Сколько реально может продолжаться активное наступление россиян? Хватит ли мотивации у наших воинов, невзирая ни на что, продолжать держать оборону? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона выразил мнение, что активное наступление россиян может занять, по разным оценкам, еще 3-5 недель.
По его словам, так не может длиться долго. Он прогнозирует около 3-5 недель активного наступления. Это уже сейчас отражается в таких довольно истерических постах российских пропагандистов, которые говорят, что не хватает людей наступать. Есть у них пока чем наступать. И именно поэтому мы говорим о чрезвычайно сложном периоде этой кампании.
Грабский объяснил, что на сегодняшний день у врага есть так называемое "окно возможностей" и он этим пытается воспользоваться, ведя сверхактивные боевые действия по двум основным направлениям – это направление Часового Яра и направление Покровское, которое включает два поднаправления: с одной стороны противник пытается продвигаться в сторону непосредственно города Покровска, а с другой – от Очеретино он пытается "сунуть" на север, чтобы перерезать трассу, которая объединяет Покровск с Константиновкой.
При этом командир штурмовой роты 95-й бригады Даниил Зубко в интервью Укринформу заявил, что его бойцы отлично мотивированы. Все понимают, что если отойти с позиции – потом держать линию обороны придется где-то, условно говоря, под Львовом.
Отвечая на вопрос, как изменился характер войны на нули, военный сказал, что сейчас почти нет таких интенсивных штурмов, как было в 2022 году.
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