Если ВСУ на юге будут наступать такими же темпами, как сейчас, им понадобится не менее 16 лет для того, чтобы вернуть всю территорию, захваченную российскими войсками. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post".

ВСУ. Фото из открытых источников

В материале отмечается, если украинцы за лето не добьются значительных успехов в ходе контрнаступления, западные партнеры все активнее начнут поднимать вопрос о мирных переговорах.

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"Если они (Ред. – Киев и Москва) достигнут соглашения или даже фактического прекращения огня, ждите, что все стороны объявят "победу" за то, чего они достигли на данный момент – и сделают все возможное, чтобы продать эту историю своим ключевым избирателям" .Если это произойдет, мир будет праздновать прекращение боевых действий и будет называть это "миром", — отмечается в материале.

Отметим, что продвижение украинских войск происходит медленнее, чем раньше планировал Киев и его союзники, но на то есть объективные причины. Главная из которых состоит в том, что россияне перед контрнаступлением ВСУ тоже времени не теряли и хорошо подготовились к обороне, ведь знали, что их ждет. Об этом на брифинге заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Читайте на портале "Комментарии" — продолжается очередная неделя наступательных действий украинских Сил обороны на ряде направлений. И пока мы подавляем российские оккупационные войска на юге, продолжают атаки на востоке. В Пентагоне уверены, что ВСУ ждут тяжелые битвы, с потерями, но уверены, что украинцы добьются успеха. Ну, а информационный фон вокруг событий на фронтах российско-украинской войны традиционно перенасыщен. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" фронтовую и околофронтовую ситуацию на данный момент.



