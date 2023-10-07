Сколько км ВСУ осталось до Токмака – потеряют ли россияне этот город

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Кравцев Сергей
По информации британской разведки, российские захватчики продолжают усиливать оборонительные укрепления на подступах к городу Токмак Запорожской области, опасаясь еще более глубокого прорыва ВСУ. Где может быть главное направление этого контрнаступления ВСУ? Могут ли россияне проиграть битву за Токмак, как один из ключевых городов юга? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Павел Нарожный в эфире общенационального телемарафона заявил, что российские оккупанты очень болезненно воспринимают даже самое минимальное продвижение ВСУ на юге страны. На Запорожском направлении противник сосредоточил десантно-штурмовую дивизию, которую он перебросил с Лиманского направления. Там прорвано три линии обороны и сейчас есть опасность – это атака с двух флангов.
По словам эксперта, россияне понимают план украинского командования. Не зря шли ожесточенные бои за Работино, ведь далее открывается прямой путь на Токмак.
Военный эксперт Петр Черник в интервью "Обозревателю" высказал мнение, что у россиян нет шансов удержать Токмак и они это понимают.
При этом эксперт предполагает, что украинские войска не будут повторять ошибок россиян, которые лобовыми атаками захватывали Бахмут и потеряли огромное количество живой силы и техники. Украина будет брать Токмак в окружение и истощать оставшиеся там группировки вражеских войск. По такой тактике ВСУ будут возвращать и Бахмут.
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