Россияне готовятся к удержанию одного из ключевых городов на юге

Российские захватчики продолжают усиливать оборонительные укрепления на подступах к городу Токмак Запорожской области. Этот город расположен на мелитопольском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки Министерства обороны Великобритании.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Британские специалисты цитируют слова мэра Мелитополя Ивана Федорова о том, что оккупанты развивают свою линию обороны в районе Орехова, в частности, в Новопрокоповке строят двухэтажные бункеры с тоннелями и траншеями.

"В Токмаке строят дополнительные фортификации, траншеи укрепляют бетоном. Также российские офицеры начали эвакуировать из Токмака свои семьи. Наблюдаются фортификации на южных подступах к Роботино", – говорится в отчете разведки.

Аналитики отмечают, что россияне делают большую ставку именно на бункеры, которые, как считают в РФ, должны стать надежной защитой для солдат и офицерского состава от огневого поражения артиллерией и дронами-камикадзе.

По мнению экспертов, такие приготовления россиян свидетельствуют о том, что они ожидают более глубокого прорыва украинской армии, когда уже придется сражаться на подступах к Токмаку.

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