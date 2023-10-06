Выйдут ли ВСУ к Азовскому морю в этом году – сколько еще времени контрнаступлению дают США

Все больше военных аналитиков сходятся во мнении, что у украинцев осталось всего около месяца для активных контрнаступательных действий в этом году. Далее начнется сезон дождей и холодов, продвигаться станет проблематично. Какие перспективы у ВСУ выйти на побережье Азовского моря в этом году? Сколько США еще дают времени на контрнаступление Украины в этом году? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

ВСУ. Фото: из открытых источников

В следующем году война будет продолжаться, и мы увидим еще одно наступление ВСУ

Немецкий военный аналитик, профессор международной политики в Университете бундесвера в Мюнхене Карло Масала в интервью "DW" высказал мнение, что украинские защитники добились неплохих успехов, ведь знающие люди понимали, что украинцы не смогут оперативно прорвать оборону РФ, которая имела достаточно времени, чтобы построить мощную оборону.

"Я считаю, что ВСУ не смогут достичь побережья Азовского моря в этом году. Очевидно, что война будет продолжаться. Следующее украинское наступление, скорее всего, будет весной следующего года, когда у Украины уже будут истребители F-16, что будет большим преимуществом, ведь сейчас одним из самых слабых мест Украины является отсутствие преимущества в воздухе и любой защиты с воздуха для механизированных бригад, находящихся на фронте", – отметил эксперт.

Он прогнозирует, что в 2024-м году война точно будет продолжаться. Стоит ожидать еще одну попытку ВСУ идти вперед.

США ждут от нас, что Украина будет иметь успех и продвинется в контрнаступлении

Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "ТСН" заявил, что главный союзник Украины – США дают контрнаступлению ВСУ ориентировочно 6-8 недель, пока погода будет способствовать проведению атак. В течение этого периода Вашингтон хочет увидеть результаты от ВСУ. Поэтому, считает эксперты, украинское командование чувствует определенное давление со стороны Вашингтона.

"При текущих условиях, что мы не получаем сейчас дополнительных пакетов помощи, имеется ввиду увеличение артиллерии, тяжелой техники, авиационной поддержки, это можно воспринимать не иначе, как давление", — заявил Мусиенко.

Он считает, что перед ВСУ сейчас стоит три ключевые задачи – уничтожение личного состава, техники и оружия.

По мнению Мусиенко, Россия планирует интенсифицировать боевые действия на востоке. Именно поэтому оккупанты массированно бьют по нашим мостовым переправам и переходам через реку Оскол. Туда перебрасываются резервы. Поэтому ВСУ нужно истощать, уничтожать противника, уничтожать как можно больше техники россиян, сил и средств.

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