Выйдут ли ВСУ к Азовскому морю в этом году – сколько еще времени контрнаступлению дают США

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Кравцев Сергей
Все больше военных аналитиков сходятся во мнении, что у украинцев осталось всего около месяца для активных контрнаступательных действий в этом году. Далее начнется сезон дождей и холодов, продвигаться станет проблематично. Какие перспективы у ВСУ выйти на побережье Азовского моря в этом году? Сколько США еще дают времени на контрнаступление Украины в этом году? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Немецкий военный аналитик, профессор международной политики в Университете бундесвера в Мюнхене Карло Масала в интервью "DW" высказал мнение, что украинские защитники добились неплохих успехов, ведь знающие люди понимали, что украинцы не смогут оперативно прорвать оборону РФ, которая имела достаточно времени, чтобы построить мощную оборону.
Он прогнозирует, что в 2024-м году война точно будет продолжаться. Стоит ожидать еще одну попытку ВСУ идти вперед.
Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "ТСН" заявил, что главный союзник Украины – США дают контрнаступлению ВСУ ориентировочно 6-8 недель, пока погода будет способствовать проведению атак. В течение этого периода Вашингтон хочет увидеть результаты от ВСУ. Поэтому, считает эксперты, украинское командование чувствует определенное давление со стороны Вашингтона.
Он считает, что перед ВСУ сейчас стоит три ключевые задачи – уничтожение личного состава, техники и оружия.
По мнению Мусиенко, Россия планирует интенсифицировать боевые действия на востоке. Именно поэтому оккупанты массированно бьют по нашим мостовым переправам и переходам через реку Оскол. Туда перебрасываются резервы. Поэтому ВСУ нужно истощать, уничтожать противника, уничтожать как можно больше техники россиян, сил и средств.
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