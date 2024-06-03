Сколько ГВт украинской электогенерации уничтожила Россия: в ЕС сделали заявление

С учетом произошедших две ночи назад ракетных атак Россия уничтожила уже 9,2 ГВт украинской электрогенерации. Как передает портал "Комментарии", об этом в Facebook рассказала посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

Как отмечает Матернова, во время визита в Украину вместе с украинскими политиками они обсудили ключевые приоритеты Украины на ближайшие месяцы, в частности, срочные потребности в энергетическом оборудовании, чтобы помочь смягчить последствия непрерывных российских ракетных атак на энергетическую инфраструктуру.

"С учетом атаки, совершенной две ночи назад, Россия уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации", — говорится в сообщении.

Отметим, в ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БпЛА типа "Shahed". По информации Воздушных силы ВСУ, всего враг выпустил 53 ракеты различных типов и 47 ударных БпЛА.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны РФ рассказали, почему нанесли удар по энергетике Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Украине могут увеличиваться периоды отключений электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.



