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Сколько ГВт украинской электогенерации уничтожила Россия: в ЕС сделали заявление

Посол ЕС сообщила об уничтожении Россией 9,2 ГВт украинской электогенерации

сегодня, 15:04
Автор:
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Кравцев Сергей
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С учетом произошедших две ночи назад ракетных атак Россия уничтожила уже 9,2 ГВт украинской электрогенерации. Как передает портал "Комментарии", об этом в Facebook рассказала посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

Сколько ГВт украинской электогенерации уничтожила Россия: в ЕС сделали заявление

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

Как отмечает Матернова, во время визита в Украину вместе с украинскими политиками они обсудили ключевые приоритеты Украины на ближайшие месяцы, в частности, срочные потребности в энергетическом оборудовании, чтобы помочь смягчить последствия непрерывных российских ракетных атак на энергетическую инфраструктуру.                                                                                                                                                    

"С учетом атаки, совершенной две ночи назад, Россия уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации", — говорится в сообщении.

Отметим, в ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БпЛА типа "Shahed". По информации Воздушных силы ВСУ, всего враг выпустил 53 ракеты различных типов и 47 ударных БпЛА.                                      

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны РФ рассказали, почему нанесли удар по энергетике Украины.                                         

Также издание "Комментарии" сообщало — в Украине могут увеличиваться периоды отключений электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго. 




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Источник: https://www.facebook.com/kmathernova/posts/pfbid05KnaX8JqPkwp28sSsqYrUwS1BXegbKNEmYXVkwyGEuvkRNCYnY63y24Q1UtmxxeLl
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