В Минобороны рассказали, почему нанесли удар по энергетике Украины

В Минобороны РФ отчитались об успешном нанесении массированного удара по объектам энергетики Украины. Оккупанты заявляют, что также им якобы удалось поразить арсеналы хранения западного вооружения в Украине. При этом в Москве утверждают, что удар нанесен в ответ на попытки Украины нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении российского пропагандистского информагентства "РИА Новости", которое цитирует пресс-службу Минобороны РФ.

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

Кроме того, отмечают россияне, нанесен удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полетные задания для ударных беспилотников.

Отметим, в ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БпЛА типа "Shahed". По информации Воздушных силы ВСУ, всего враг выпустил 53 ракеты различных типов и 47 ударных БпЛА.

Украинские защитники зафиксировали, что всего противник выпустил 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков — Саратовская обл., воздушное пространство над акваторией Каспийского моря — РФ.); 4 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Крыма); 1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма); 10 крылатых ракет "Калибр" (из северо-восточной части акватории Черного моря); 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ВОТ Запорожской области); 47 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков Приморско-Ахтарск — РФ).

В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель, а именно: 30 крылатых ракет Х-101/Х-555; 4 крылатые ракеты "Калибр"; 1 крылатую ракету "Искандер-К"; 46 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".



