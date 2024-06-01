Новый массированный удар России по Украине: сколько ракет и "шахедов" удалось сбить

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БпЛА типа "Shahed". Как передает портал "Комментарии", по информации Воздушных силы ВСУ, всего враг выпустил 53 ракеты различных типов и 47 ударных БпЛА.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Украинские защитники зафиксировали, что всего противник выпустил 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков — Саратовская обл., воздушное пространство над акваторией Каспийского моря — РФ.); 4 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Крыма); 1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма); 10 крылатых ракет "Калибр" (из северо-восточной части акватории Черного моря); 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ВОТ Запорожской области); 47 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков Приморско-Ахтарск — РФ).

В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель, а именно: 30 крылатых ракет Х-101/Х-555; 4 крылатые ракеты "Калибр"; 1 крылатую ракету "Искандер-К"; 46 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

В свою очередь командующий ВС Николай Олещук, поблагодарив подразделения за работу, отметил, что российские террористы не оставляют намерений уничтожить топливно-энергетический сектор государства. Воздушные Силы и Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы враг не достиг своих целей на каждом участке фронта.

Отметим, ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил у себя в Facebook, что Россия в ночь на субботу, 1 июня, во время ракетных обстрелов атаковала энергетическую инфраструктуру в 5 областях Украины.

По его информации, в ходе очередной атаки Россия пыталась попасть по энергетической инфраструктуре в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.



