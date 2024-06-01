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Оккупанты ночью ударили по энергетической инфраструктуре в 5 областях: подробности от Минэнерго

Энергетики выясняют последствия ночной атаки

сегодня, 07:17 comments2416
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россия в ночь на субботу, 1 июня, во время ракетных обстрелов атаковала энергетическую инфраструктуру в 5 областях Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Оккупанты ночью ударили по энергетической инфраструктуре в 5 областях: подробности от Минэнерго

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

По его информации, в ходе очередной атаки Россия пыталась попасть по энергетической инфраструктуре в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

"Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", – написал Галущенко. 

Сегодня в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за атаки российской авиацией. В воздухе было зафиксировано около четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, запустивших ракеты.

Кроме этого с юга Украины были запущены беспилотники типа "Шахед", которые были зафиксированы в центральных, южных и западных областях.

Отметим, ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что украинцам нужно быть готовыми к тому, что при данных условиях свет будут выключать, пока не восстановится генерация. Это может занять месяцы. И это при условии, что не будет новых обстрелов. В течение лета и в течение осени и следующей зимы украинцам надо быть готовыми к тому, что периодически графики отключений могут быть применены. 

"Мы сейчас в такой ситуации, когда у нас очень сильный дефицит производства электроэнергии, электростанции быстро восстановить после таких тяжелых повреждений невозможно. Поэтому дефициты время от времени будут возникать, и отключения потребителей, графики отключений могут возвращаться время от времени. Нам всем надо быть к этому готовыми", – отметил Владимир Кудрицкий.




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Источник: https://www.facebook.com/german.galushchenko/posts/pfbid0itRBnSbZv94B7Gn1TErZYRvWka5RceiQ7T9LxckXAPPSuj1jyZmhfwRjceR9arFYl
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