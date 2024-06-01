Оккупанты ночью ударили по энергетической инфраструктуре в 5 областях: подробности от Минэнерго

Россия в ночь на субботу, 1 июня, во время ракетных обстрелов атаковала энергетическую инфраструктуру в 5 областях Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

По его информации, в ходе очередной атаки Россия пыталась попасть по энергетической инфраструктуре в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

"Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", – написал Галущенко.

Сегодня в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за атаки российской авиацией. В воздухе было зафиксировано около четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, запустивших ракеты.

Кроме этого с юга Украины были запущены беспилотники типа "Шахед", которые были зафиксированы в центральных, южных и западных областях.

Отметим, ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что украинцам нужно быть готовыми к тому, что при данных условиях свет будут выключать, пока не восстановится генерация. Это может занять месяцы. И это при условии, что не будет новых обстрелов. В течение лета и в течение осени и следующей зимы украинцам надо быть готовыми к тому, что периодически графики отключений могут быть применены.

"Мы сейчас в такой ситуации, когда у нас очень сильный дефицит производства электроэнергии, электростанции быстро восстановить после таких тяжелых повреждений невозможно. Поэтому дефициты время от времени будут возникать, и отключения потребителей, графики отключений могут возвращаться время от времени. Нам всем надо быть к этому готовыми", – отметил Владимир Кудрицкий.



