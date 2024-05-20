В Укрэнерго ответили, сколько еще будут отключать свет и повлияет ли на это потепление

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Кравцев Сергей
Повышение температуры воздуха на этой неделе даст возможность избегать отключений электроэнергии ночью и утром, однако в целом в течение лета, осени и следующей зимы отключения могут применяться. Как передает портал "Комментарии", об этом эфире общенационального телемарафона рассказа председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников
Руководитель "Укрэнерго" отметил, что сегодня с 6 вечера до полуночи будут вероятно применены графики почасовых отключений для промышленности и населения в связи с тем, что в энергосистеме не хватает мощности для того, чтобы покрыть вечерний пик потребления.
Отвечая на вопрос, сколько примерно еще будут выключать украинцам свет, Кудрицкий сказал, что это может продолжаться по крайней мере в течение лета, осени и следующей зимы.
По словам Кудрицкого, при данных условиях свет будут выключать, пока не восстановится генерация. Это может занять месяцы. И это при условии, что не будет новых обстрелов. В течение лета и в течение осени и следующей зимы украинцам надо быть готовыми к тому, что периодически графики отключений могут быть применены.
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