В Укрэнерго ответили, сколько еще будут отключать свет и повлияет ли на это потепление

Повышение температуры воздуха на этой неделе даст возможность избегать отключений электроэнергии ночью и утром, однако в целом в течение лета, осени и следующей зимы отключения могут применяться. Как передает портал "Комментарии", об этом эфире общенационального телемарафона рассказа председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

Руководитель "Укрэнерго" отметил, что сегодня с 6 вечера до полуночи будут вероятно применены графики почасовых отключений для промышленности и населения в связи с тем, что в энергосистеме не хватает мощности для того, чтобы покрыть вечерний пик потребления.

"Если сравнивать с прошлой неделей, то погодные условия будут более благоприятными, температура окружающей среды ожидается выше. Соответственно, потребление будет немного меньше, чем было на прошлой неделе. Поэтому мы надеемся, что это даст возможность избегать отключений ночью, как это было иногда на этой неделе, и также в период утреннего максимума потребления", – высказался Владимир Кудрицкий.

Отвечая на вопрос, сколько примерно еще будут выключать украинцам свет, Кудрицкий сказал, что это может продолжаться по крайней мере в течение лета, осени и следующей зимы.

По словам Кудрицкого, при данных условиях свет будут выключать, пока не восстановится генерация. Это может занять месяцы. И это при условии, что не будет новых обстрелов. В течение лета и в течение осени и следующей зимы украинцам надо быть готовыми к тому, что периодически графики отключений могут быть применены.

"Мы сейчас в такой ситуации, когда у нас очень сильный дефицит производства электроэнергии, электростанции быстро восстановить после таких тяжелых повреждений невозможно. Поэтому дефициты время от времени будут возникать, и отключения потребителей, графики отключений могут возвращаться время от времени. Нам всем надо быть к этому готовыми", – отметил Кудрицкий.

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