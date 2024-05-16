Могут ли с приближением тепла перестать отключать свет: в Укрэнерго не порадовали прогнозом

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Кравцев Сергей
Массированные ракетные атак страны-агрессора не прошли бесследно. Украинская энергетическая система испытывала масштабные разрушения. Из-за этого сегодня возник дефицит электроэнергии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга в Укринформе сделал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК Укрэнерго Юрий Бойко.
Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников
Он также отметил, что ограничения в энергоснабжении, которые начались сутки назад, могут продолжиться до конца лета.
Бойко отметил, что сейчас нет смысла говорить, что вскоре все наладится и, скорее всего, в таких напряженных условиях украинцам нужно готовиться жить примерно до августа.
По его словам, еще будет тепло, но уже не горячо, поэтому дополнительная нагрузка, которая традиционно возникает в горячие месяцы снизится и именно в август-сентябрь ожидается или почти, или вообще без дефицита.
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