Могут ли с приближением тепла перестать отключать свет: в Укрэнерго не порадовали прогнозом

Массированные ракетные атак страны-агрессора не прошли бесследно. Украинская энергетическая система испытывала масштабные разрушения. Из-за этого сегодня возник дефицит электроэнергии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга в Укринформе сделал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК Укрэнерго Юрий Бойко.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"Все лето, стоит настроиться, что мы будем жить в тех условиях, которые сутки назад начались. Если мы говорим о мае, то эти ограничения могли начаться позже, чтобы он не был такой холодный... Люди начали пользоваться нагревательными приборами более активно и это привело к тому, что в системе начало катастрофически не хватать электроэнергии даже с учетом того, что мы активно привлекаем импорт и аварийную помощь", — высказался Бойко.

Он также отметил, что ограничения в энергоснабжении, которые начались сутки назад, могут продолжиться до конца лета.

Бойко отметил, что сейчас нет смысла говорить, что вскоре все наладится и, скорее всего, в таких напряженных условиях украинцам нужно готовиться жить примерно до августа.

"В августе-сентябре я ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов — начиная с выходов из активной фазы ремонта объектов атомной генерации, все еще будет оставаться солнце и в системе будет большое количество этой генерации", – отметил член наблюдательного совета НЭК Укрэнерго.

По его словам, еще будет тепло, но уже не горячо, поэтому дополнительная нагрузка, которая традиционно возникает в горячие месяцы снизится и именно в август-сентябрь ожидается или почти, или вообще без дефицита.

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