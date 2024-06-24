Ситуация на фронте в Украине не превратится в "армагеддон", но будет оставаться сложной еще как минимум месяц. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает "The Philadelphia Inquirer".

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Хорошая новость состоит в том, что никакого "армагеддона" не будет. Плохая новость состоит в том, что ситуация достаточно сложная. Она будет оставаться такой минимум месяц, и легче не станет", — высказался руководитель украинской разведки.

Как отмечает The Philadelphia Inquirer, ожидается, что российские войска будут пытаться максимально давить на фронте в преддверии юбилейного 75-го саммита НАТО, а также пока не начали поступать более крупные партии снарядов и другого важного оружия от США.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помешать им и минимизировать российские успехи", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники уже приняли все необходимые меры для защиты Сумской области от российских оккупантов. Поэтому на сегодняшний день говорить о новом массированном вторжении оккупантов в этот регион не приходится.

Также издание "Комментарии" сообщало – РФ поздно пить Боржоми: Кирилл Буданов высказался об ударах западным оружием по территории оккупанта.

Ранее "Комментарии" информировали — буферной зоны не будет: Буданов назвал цели наступления РФ в Харьковской области.



