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Сколько еще будет оставаться сложной ситуация на фронте: Буданов дал прогноз

Кирилл Буданов подчеркивает, хорошая новость состоит в том, что никакого "армагеддона" не будет

24 июня 2024, 06:47 comments3776
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Кравцев Сергей
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Ситуация на фронте в Украине не превратится в "армагеддон", но будет оставаться сложной еще как минимум месяц. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает "The Philadelphia Inquirer".

Сколько еще будет оставаться сложной ситуация на фронте: Буданов дал прогноз

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Хорошая новость состоит в том, что никакого "армагеддона" не будет. Плохая новость состоит в том, что ситуация достаточно сложная. Она будет оставаться такой минимум месяц, и легче не станет", — высказался руководитель украинской разведки.

Как отмечает The Philadelphia Inquirer, ожидается, что российские войска будут пытаться максимально давить на фронте в преддверии юбилейного 75-го саммита НАТО, а также пока не начали поступать более крупные партии снарядов и другого важного оружия от США.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помешать им и минимизировать российские успехи", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники уже приняли все необходимые меры для защиты Сумской области от российских оккупантов. Поэтому на сегодняшний день говорить о новом массированном вторжении оккупантов в этот регион не приходится.

Также издание "Комментарии" сообщало – РФ поздно пить Боржоми: Кирилл Буданов высказался об ударах западным оружием по территории оккупанта.                                                                                                                              

Ранее "Комментарии" информировали — буферной зоны не будет: Буданов назвал цели наступления РФ в Харьковской области.




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