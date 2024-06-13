Повторения сценария с Харьковской областью на Сумщине не будет: Буданов сделал новое заявление

Украинские защитники уже приняли все необходимые меры для защиты Сумской области от российских оккупантов. Поэтому на сегодняшний день говорить о новом массированном вторжении оккупантов в этот регион не приходится. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал начальника ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Глава украинской разведки пояснил, что сейчас в Сумской области идут пограничные попытки россиян прорвать оборону, а также время от времени российские ДРГ пытаются прорваться в область.

"Но все необходимые меры уже приняты и такого масштаба, как произошло, уже нет", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Отметим, в этом же интервью Буданов высказался об ударах западным оружием по территории оккупанта. Начальник ГУР считает, что удары украинской армии западным оружием по территории России точно облегчат ситуацию на фронте, а российские страшилки "красными линиями" – это лишь игра на публику.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кирилл Буданов отметил, что на фронте сейчас идет наступление РФ. Ситуация тяжелая, но это не означает, что ВСУ не устоят.

Начальник Главного управления разведки Министерства считает, что тяжелый период на фронте сейчас продолжается, но "армагедона никакого не будет". Кирилл Буданов уверяет, что причин для серьезного беспокойства нет, украинцы выстоят и победят.

Также издание "Комментарии" сообщало – Буданов назвал место, где россияне имели реальный успех.



