Буферной зоны не будет: Буданов назвал цели наступления РФ в Харьковской области

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Кравцев Сергей
Информация о якобы создании россиянами "буферной зоны" не имеет ничего общего с реальностью. Цель ее распространения – посеять панику внутри Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
Кирилл Буданов отметил, что никакой сплошной "буферной" полосы нет.
Еще одна цель, которую хотят достичь россияне, по словам начальника ГУР, это отвлечение всех сил и средств. Небольшие резервы у нас были все же сформированы. Растянуть их по фронту и забросить, как говорится, на оборону самих себя. При этим Кирилл Буданов считает, что этот вызов Украине удастся преодолеть.
Читайте также на портале "Комментарии" — россияне продолжают продвигаться вперед на Харьковском направлении, оккупируя новые села и приближаясь к городу Волчанск. На Западе военные эксперты, некоторые политики и аналитики всё чаще стали признавать, что совершили огромную ошибку, затягивая с предоставлением помощи Украине из-за опасений, что это вызовет новую эскалацию со стороны России. Путин и так постоянно "эскалирует", в том числе сметая ракетами и дронами украинские города и инфраструктуру. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" происходящее сейчас на фронтах российско-украинской войны.
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