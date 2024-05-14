Буферной зоны не будет: Буданов назвал цели наступления РФ в Харьковской области

Информация о якобы создании россиянами "буферной зоны" не имеет ничего общего с реальностью. Цель ее распространения – посеять панику внутри Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Прежде всего цель – посеять хаос и панику внутри государства. Все эти разговоры о "буферных зонах" и так далее..., да, а где они ее делают? На двух отдельных направлениях. А между ними как быть? А как вправо-влево с буферной зоной? Это не серьезный просто разговор. Это официальная позиция, которую озвучило российское руководство, чтобы оправдать и хоть как-то объяснить россиянам, что они делают сейчас в Харьковской области", — заявил главный разведчик страны.

Кирилл Буданов отметил, что никакой сплошной "буферной" полосы нет.

"Вот мы якобы "хотим защитить город Белгород" и "для этого сделаем буферную зону". По факту пошли на двух отдельных направлениях. Никакой сплошной полосы нет. И в принципе мы пока не видим, чтобы это было реально сделать. Да и Белгороду это не сильно "помогло", — отметил он.

Еще одна цель, которую хотят достичь россияне, по словам начальника ГУР, это отвлечение всех сил и средств. Небольшие резервы у нас были все же сформированы. Растянуть их по фронту и забросить, как говорится, на оборону самих себя. При этим Кирилл Буданов считает, что этот вызов Украине удастся преодолеть.

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