Сколько детей-сирот из Украины украла Россия: ответ Верещук

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Кравцев Сергей
Украина официально признает похищенными Россией 4390 детей, которые являются сиротами, полусиротами или лишенными родительской опеки. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафон рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Дети. Фото: из открытых источников
Министр обратила внимание, что 4390 детей сейчас находятся либо на временно оккупированных территориях, либо в России. Украина собирает доказательства их незаконного вывоза и передает их в Международный уголовный суд.
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Но кроме этого РФ и сама признает факты похищения детей.
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