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Сколько детей-сирот из Украины украла Россия: ответ Верещук

По информации Ирины Верещук, РФ выкрала около 4400 детей-сирот из Украины

сегодня, 08:48
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Автор:

Кравцев Сергей

Украина официально признает похищенными Россией 4390 детей, которые являются сиротами, полусиротами или лишенными родительской опеки. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафон рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Сколько детей-сирот из Украины украла Россия: ответ Верещук

Дети. Фото: из открытых источников

Министр обратила внимание, что 4390 детей сейчас находятся либо на временно оккупированных территориях, либо в России. Украина собирает доказательства их незаконного вывоза и передает их в Международный уголовный суд.


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Но кроме этого РФ и сама признает факты похищения детей.                                                                               

"Когда условная Львова-Белова усыновляет ребенка, а мы обращались как страна именно за этим ребенком и требовали его возвращения… все, что они совершили, — они уже зафиксировали свое преступление. Они за это будут отвечать", — резюмировала Ирина Верещук.

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Также издание "Комментарии" сообщало — серия успешных контрнаступлений ВСУ необходима для того, чтобы убедить президента рф владимира путина вступить в переговоры на условиях Украины. К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW). Согласны ли с их утверждением? Может ли еще путин выступать как переговорщик? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – теперь не только Бахмут, но и Авдеевка: кого Путин использует для штурма города.




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