Сколько боеприпасов для HIMARS готовы производить в Германии. Этого достаточно будет для Украины

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Производитель оружия немецкая компания Rheinmetall готова повысить производство танковых и артиллерийских снарядов для обеспечения спроса Украины и Запада. Кроме того, компания готова приступить к изготовлению установок HIMARS в Германии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера для информационного издания Reuters.
Реактивная артиллерийская система HIMARS. Фото из открытых источников
Компания Rheinmetall имеет широкий военный ассортимент товаров, производимых в Германии, однако наиболее известным продуктом являются 120-мм танковые снаряды для танков Leopard 2. Армин Паппергер заверил, что его компания способна покрыть потребность всего мира в 120-мм боеприпасах.
Помимо 120-мм снарядов Паппергер добавил, что Rheinmetall может увеличить и производство 155-мм снарядов.
Такое сообщение появилось перед встречей с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом.
Ранее портал "Комментарии" писал об украинском дипломате призывает Германию передать оружие, которое поможет выгнать российские корабли из Черного моря.
Также "Комментарии" сообщали слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, который рассказал, когда следует ожидать прибытия танков немецкого производства Leopard 2 в Украину.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости