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Сколько боеприпасов для HIMARS готовы производить в Германии. Этого достаточно будет для Украины

Немецкий производитель оружия может обеспечить 120-мм и 150-мм снарядами Украину и ее союзников.

сегодня, 13:20
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Автор:

Slava Kot

Производитель оружия немецкая компания Rheinmetall готова повысить производство танковых и артиллерийских снарядов для обеспечения спроса Украины и Запада. Кроме того, компания готова приступить к изготовлению установок HIMARS в Германии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера для информационного издания Reuters.

Сколько боеприпасов для HIMARS готовы производить в Германии. Этого достаточно будет для Украины

Реактивная артиллерийская система HIMARS. Фото из открытых источников

Компания Rheinmetall имеет широкий военный ассортимент товаров, производимых в Германии, однако наиболее известным продуктом являются 120-мм танковые снаряды для танков Leopard 2. Армин Паппергер заверил, что его компания способна покрыть потребность всего мира в 120-мм боеприпасах.

"Мы можем производить 240 тысяч танковых боеприпасов (120 мм) в год, что больше, чем нужно всему миру", — сказал Паппергер в интервью Reuters.

Помимо 120-мм снарядов Паппергер добавил, что Rheinmetall может увеличить и производство 155-мм снарядов.

"Мощность производства 155-мм артиллерийских снарядов может быть увеличена до 450 000-500 000 в год", – сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на слова генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера.

Такое сообщение появилось перед встречей с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Ранее портал "Комментарии" писал об украинском дипломате призывает Германию передать оружие, которое поможет выгнать российские корабли из Черного моря.

Также "Комментарии" сообщали слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, который рассказал, когда следует ожидать прибытия танков немецкого производства Leopard 2 в Украину.



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Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/rheinmetall-eyes-boost-munitions-output-himars-production-germany-ceo-2023-01-28/
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