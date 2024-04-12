Ситуация ведет к медленным, но уверенным победам РФ: в США сделали тревожное заявление

Разбросанное и непоследовательное прикрытие противовоздушной обороны вдоль фронта в Украине способствует тому, что страна-агрессор усилила удары управляемыми и неуправляемыми планирующими бомбами. Российские сухопутные войска пользуются своей способностью наносить воздушные удары по украинским передовым позициям для медленного, но уверенного одержания побед. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, авиабомбы российские войска использовали для тактического эффекта во время захвата Авдеевки в середине февраля.

По мнению военных аналитиков, похоже, российские силы снова используют эту тактику во время наступательных операций под Часовым Яром.

Российские удары заставили Украину принимать сложные решения между обеспечением противовоздушной обороны крупных населенных пунктов в тылу и активных районов на передовой, и Россия, похоже, использует деградировавший зонтик украинской противовоздушной обороны, пытаясь разрушить украинскую энергетическую сеть и ограничить оборонно-промышленный потенциал Украины.

Отметим, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш во время брифинга заявил, что Украина нуждается в передаче от союзников 25 систем противовоздушной обороны Patriot. Только так Киев может защитить города Украины от постоянных российских обстрелов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия в ночь на 11 апреля выпустила по Украине 40 ракет и около 40 дронов. Часть ракет и "Шахедов" удалось сбить. Об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Российские террористы снова целили именно по объектам критической инфраструктуры. Был очередной подлый ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Мишенью стали также объекты в других областях: Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской", — отметил глава государства.



