Ситуация стремительно меняется: в Украине сделали заявление о происходящем на Курщине

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Кравцев Сергей
В Курской области РФ продолжаются активные бои. Поскольку ситуация быстро меняется, то не стоит делать поспешные выводы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
Бои в Курской области. Фото: из открытых источников
Андрея Коваленко уточнил, что боевые действия на этом участке фронта динамичны, маневры происходят, характерные для лесистой местности.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска активизировали усилия по вытеснению украинских бойцов из Курской области. У россиян есть продвижение в регионе. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).
В отчете говорится, что войска РФ активизировали свои продолжающиеся усилия по вытеснению ВСУ из Курской области примерно вечером 10 октября, и продвинулись дальше вглубь главного "украинского плацдарма".
Также издание "Комментарии" сообщало – в Курской области РФ в ночь на 12 октября работала противовоздушная оборона из-за фиксации беспилотников. В городе Курчатов был слышен сильный взрыв на фоне воздушной атаки. Как передает портал "Комментарии", об этом в сети сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.
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