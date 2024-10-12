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Ситуация стремительно меняется: в Украине сделали заявление о происходящем на Курщине

В ЦПД заявили, что в Курской области очень большая динамика, поэтому важно не фиксироваться на каких-то выводах как окончательных

сегодня, 12:23 comments2080
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Кравцев Сергей

В Курской области РФ продолжаются активные бои. Поскольку ситуация быстро меняется, то не стоит делать поспешные выводы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Ситуация стремительно меняется: в Украине сделали заявление о происходящем на Курщине

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

"В Курской области продолжаются активные бои. После того, как Силы обороны частично вернули позиции, куда влезли россияне, они начали снова посылать колонны на штурм", — отметил глава Центра противодействия дезинформации.

Андрея Коваленко уточнил, что боевые действия на этом участке фронта динамичны, маневры происходят, характерные для лесистой местности.

"Очень большая динамика, поэтому важно не фиксироваться на каких-то выводах как окончательных. Трудные бои, постоянно ситуация меняется, российские военкоры между прочим вообще пытаются тему "засушить", потому что не получается все, как хотелось им", — заявил Коваленко.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска активизировали усилия по вытеснению украинских бойцов из Курской области. У россиян есть продвижение в регионе. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

В отчете говорится, что войска РФ активизировали свои продолжающиеся усилия по вытеснению ВСУ из Курской области примерно вечером 10 октября, и продвинулись дальше вглубь главного "украинского плацдарма".

Также издание "Комментарии" сообщало – в Курской области РФ в ночь на 12 октября работала противовоздушная оборона из-за фиксации беспилотников. В городе Курчатов был слышен сильный взрыв на фоне воздушной атаки. Как передает портал "Комментарии", об этом в сети сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.




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