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Ситуация под Авдеевкой изменилась: что теперь планирует враг

На Донбассе уничтожен еще один вражеский штурмовик Су-25, поделился спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления

сегодня, 13:05
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Кравцев Сергей
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Обстановка возле города Авдеевка Донецкой области продолжает оставаться весьма сложной, но в последнее время она все же изменилась – количество вражеских атак немного уменьшилось. Российские захватчики продолжают пытаться окружить город, но сейчас не так активно. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Ситуация под Авдеевкой изменилась: что теперь планирует враг

Бои за Авдеевку. Фото из открытых источников

По его словам, сейчас враг "должен пополнить потери, должен перегруппироваться, чтобы иметь какую-то возможность действовать дальше". Спикер также сообщил, что в Донецкой области был ликвидирован еще один российский штурмовик Су-25.


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