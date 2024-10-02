Ситуация патовая: в DeepState рассказали, что потеряла Украина после захвата россиянам Угледара

Украина полностью потеряла контроль над Волновахским районом Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает украинский мониторинговый проект DeepState, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте.

Бои за Угледар. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, противник оккупировал город Угледар Донецкой области. Но и это не все проблемы. У россиян также есть продвижение, но уже на своей территории. Российский войска вернули под свой контроль село Обуховка Курской области РФ.

"Волновахский район по старой административной системе полностью потерян", — заявляет DeepState.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинские войска действительно вышли из Угледара Донецкой области. Целью было сохранение личного состава и боевой техники. Об этом говорится в сообщении оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в Telegram.

В сообщении говорится, что, понеся большие потери вследствие длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар.

"В попытке любой ценой взять город под контроль сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооруженных сил Украины. В результате действий противника возникла угроза окружения города", — говорится в сообщении.

Для сохранения жизней украинских военных и техники командование предоставило разрешение на вывод сил из Угледара.

Ранее "Комментарии" писали – в США показали карту, действительно ли россияне захватили Угледар.



