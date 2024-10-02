logo

BTC/USD

61278.96

ETH/USD

2440.01

LTC/USD

63.57

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

46.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США показали карту, действительно ли россияне захватили Угледар
commentss НОВОСТИ Все новости

В США показали карту, действительно ли россияне захватили Угледар

ISW обнародовал карту, где видно, что Угледар захвачен Россией

сегодня, 07:10 comments1132
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска, с большой вероятностью, захватили Угледар 1 октября после сообщения о выводе украинских войск. При этом неясно, добьется ли противник быстрого продвижения за пределами населенного пункта в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В США показали карту, действительно ли россияне захватили Угледар

Бои за Угледар. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что геолокационные кадры от 30 сентября и 1 октября показывают, как войска РФ устанавливают российские флаги и свободно действуют в различных частях Угледара. Блогеры РФ в свою очередь заявляли, что 1 числа россияне захватили населенный пункт.

В то же время один из украинских военнослужащих 1 октября сообщил, что часть украинской группировки войск провела плановый вывод из Угледара, чтобы избежать окружения. По словам российских блогеров, ВСУ начали отводить войска в конце 30 сентября.

Эксперты добавили, что россияне не полностью перекрыли украинские пути отхода для вывода войск ВСУ, однако артиллерия и беспилотники нанесли неустановленные потери отходящим украинским военнослужащим.

Как пишет ISW, масштаб украинских потерь на данный момент неизвестен, однако широко распространенные сообщения об отступлении ВСУ свидетельствуют о том, что более многочисленный украинский контингент, вероятно, избежал российского окружения, которое привело бы к большим потерям.

Помимо информации о захвате Угледара, российские источники также утверждали, что войска РФ продолжали продвигаться к западу от Водяного (северо-востоку от Угледара).

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска с запада и юга вошли в Угледар Волновахского района Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", эту информацию в своем Telegram-канале подтвердили аналитики проекта DeepState.

В США показали карту, действительно ли россияне захватили Угледар - фото 2




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости