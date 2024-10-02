Выход из Угледара: появилась первая реакция Сил обороны

Украинские войска действительно вышли из Угледара Донецкой области. Целью было сохранение личного состава и боевой техники. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в Telegram.

Бои за Угледар. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что, понеся большие потери вследствие длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар.

"В попытке любой ценой взять город под контроль сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооруженных сил Украины. В результате действий противника возникла угроза окружения города", — говорится в сообщении.

Для сохранения жизней украинских военных и техники командование предоставило разрешение на вывод сил из Угледара.

"Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий", — отмечают Силы обороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска, с большой вероятностью, захватили Угледар 1 октября после сообщения о выводе украинских войск. При этом неясно, добьется ли противник быстрого продвижения за пределами населенного пункта в ближайшее время. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что геолокационные кадры от 30 сентября и 1 октября показывают, как войска РФ устанавливают российские флаги и свободно действуют в различных частях Угледара. Блогеры РФ в свою очередь заявляли, что 1 числа россияне захватили населенный пункт. В то же время один из украинских военнослужащих 1 октября сообщил, что часть украинской группировки войск провела плановый вывод из Угледара, чтобы избежать окружения. По словам российских блогеров, ВСУ начали отводить войска в конце 30 сентября.



