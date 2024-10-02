Выход из Угледара: появилась первая реакция Сил обороны

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Кравцев Сергей
Украинские войска действительно вышли из Угледара Донецкой области. Целью было сохранение личного состава и боевой техники. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в Telegram.
Бои за Угледар. Фото: из открытых источников
В сообщении говорится, что, понеся большие потери вследствие длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар.
Для сохранения жизней украинских военных и техники командование предоставило разрешение на вывод сил из Угледара.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска, с большой вероятностью, захватили Угледар 1 октября после сообщения о выводе украинских войск. При этом неясно, добьется ли противник быстрого продвижения за пределами населенного пункта в ближайшее время. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что геолокационные кадры от 30 сентября и 1 октября показывают, как войска РФ устанавливают российские флаги и свободно действуют в различных частях Угледара. Блогеры РФ в свою очередь заявляли, что 1 числа россияне захватили населенный пункт. В то же время один из украинских военнослужащих 1 октября сообщил, что часть украинской группировки войск провела плановый вывод из Угледара, чтобы избежать окружения. По словам российских блогеров, ВСУ начали отводить войска в конце 30 сентября.
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