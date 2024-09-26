Ситуация кризисная и решения пока нет: какой город вскоре может потерять Украина

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Кравцев Сергей
По-прежнему нет хороших новостей с Донецкой области. В районе Угледара, который держал оборону с первых дней полномасштабной войны, ситуация продолжает ухудшаться. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире информационного стрима "Говорит большой Львов" рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев
Бои за Угледар. Фото из открытых источников
По его словам, сейчас для украинских военных на повестке дня вопрос, что важнее: квадратный километр территории или жизнь и здоровье наших военных.
Селезнев спрогнозировал, что в ближайшее время мы станем свидетелями маневренной обороны в исполнении украинских защитников. Но главный фактор, который непосредственно влияет на интенсивность ведения боевых действий, в частности в районе Угледара, — это фактор ресурсов.
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Также издание "Комментарии" сообщало – какие угрозы возникнут для ВСУ, в случае захвата Угледара: действительно ли ситуация патовая. Портал "Комментарии" проанализировал мнения экспертов.
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