Ситуация кризисная и решения пока нет: какой город вскоре может потерять Украина

По-прежнему нет хороших новостей с Донецкой области. В районе Угледара, который держал оборону с первых дней полномасштабной войны, ситуация продолжает ухудшаться. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире информационного стрима "Говорит большой Львов" рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев

Бои за Угледар. Фото из открытых источников

"Вариантов решения этого кризиса де-факто сегодня нет. Во-первых, тотальное преимущество вражеских сил и средств на этом участке фронта. На некоторых позициях в восемь раз больше вражеских ресурсов, чем наших. Во-вторых, то, что враг уже зашел в Угледар с юго-восточной части — это факт. Это серая зона, где сейчас рыщут российские ДРГ и спецназовцы. Но ключевой фактор, который влияет на ситуацию на поле боя именно на этом участке — это тотальное преимущество врага в авиационном компоненте", — сказал военный.

По его словам, сейчас для украинских военных на повестке дня вопрос, что важнее: квадратный километр территории или жизнь и здоровье наших военных.

Селезнев спрогнозировал, что в ближайшее время мы станем свидетелями маневренной обороны в исполнении украинских защитников. Но главный фактор, который непосредственно влияет на интенсивность ведения боевых действий, в частности в районе Угледара, — это фактор ресурсов.

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