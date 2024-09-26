Какие угрозы возникнут для ВСУ, в случае захвата Угледара: действительно ли ситуация патовая

В последнее время существенно увеличилось количество тревожных сообщений о том, что россияне приблизились к своей цели – захват Угледара и город буквально выжигают, вдребезги разрушая последние уцелевшие здания. Какие угрозы возникнут для ВСУ в случае захвата Угледара? Действительно ли уже можно "ставить крест" на Угледаре? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Бои за Угледар. Фото: из открытых источников

Угледар находится в углу между Донецким и Запорожским фронтом

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Radio NV отметил, если Угледар Донецкой области будет под российской оккупацией, то противник будет пытаться дальше наступать на север и выравнивать линию фронта, а украинским защитникам придется отходить и осуществлять оборону на низинах, что будет создавать трудности.

Эксперт отметил, что Угледар находится в углу между Донецким и Запорожским фронтом, это возвышенность, которую длительное время удерживают украинские военные и это был хороший рубеж обороны, который давал возможность уничтожать большое количество техники противника.

"На восточном фланге враг пробился в Водяное, захватил две шахты – 1 и 3 и по короткой дуге выходит на восточные окраины Угледара. И на западной части российская бригада морской пехоты, танковая бригада как раз также по короткой дуге перешла реку Кашлагач", – объяснил он.

Анализируя критическую ситуацию под Угледаром, эксперт отметил, что у нее много причин – начиная с провалов с американской помощью определенное время, а также – задержка с мобилизацией, тактические ошибки. По его словам, захват Угледара это не критично, но мы должны готовиться к определенным ситуациям, что враг будет продвигаться как раз по этому участку Покровск-Селидово-Курахово.

Оккупанты применяют свою стандартную тактику

Военный эксперт, основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире "Радио Свобода" отметил, такую ситуацию, которая сейчас складывается вокруг Угледара, несколько раз можно было увидеть вокруг Бахмута, поэтому еще рано "ставить крест" и говорить о том, что ВСУ точно покинут город-крепость.

Относительно прогнозов относительно того, что наши воины могут отойти от Селидового, Торецкого и Угледара, Нарожный отметил, что к такому сценарию нужно быть готовыми.

"Потому что враг нас преобладает в количестве личного состава, в использовании авиации, в артиллерии. Но мы все же находимся в обороне. То есть той обороняющейся стороне — ей немного легче, чем атакующей. Последняя испытывает гораздо больше потерь, и так далее", – сказал он.

По словам эксперта, оккупанты применяют свою стандартную тактику: когда они не могут пройти "в лоб", они обходятся город с флангов.

"Сейчас такая ситуация есть и в Торецке, и Угледаре, так далее. Но говорить, что сейчас уже такая катастрофическая ситуация, что прямо сейчас надо отводить, — я бы так не сказал. Мы такую ситуацию несколько раз видели и вокруг Бахмута. Когда его штурмовали, когда говорили: "Все, уже там заперли фланг", и когда наши войска контратаковали и отвергали врага, и улучшали свое положение, и Бахмут после этого еще месяцами держался", — заметил военный эксперт.

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