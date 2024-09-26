Какие угрозы возникнут для ВСУ, в случае захвата Угледара: действительно ли ситуация патовая

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Кравцев Сергей
В последнее время существенно увеличилось количество тревожных сообщений о том, что россияне приблизились к своей цели – захват Угледара и город буквально выжигают, вдребезги разрушая последние уцелевшие здания. Какие угрозы возникнут для ВСУ в случае захвата Угледара? Действительно ли уже можно "ставить крест" на Угледаре? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Бои за Угледар. Фото: из открытых источников
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Radio NV отметил, если Угледар Донецкой области будет под российской оккупацией, то противник будет пытаться дальше наступать на север и выравнивать линию фронта, а украинским защитникам придется отходить и осуществлять оборону на низинах, что будет создавать трудности.
Эксперт отметил, что Угледар находится в углу между Донецким и Запорожским фронтом, это возвышенность, которую длительное время удерживают украинские военные и это был хороший рубеж обороны, который давал возможность уничтожать большое количество техники противника.
Анализируя критическую ситуацию под Угледаром, эксперт отметил, что у нее много причин – начиная с провалов с американской помощью определенное время, а также – задержка с мобилизацией, тактические ошибки. По его словам, захват Угледара это не критично, но мы должны готовиться к определенным ситуациям, что враг будет продвигаться как раз по этому участку Покровск-Селидово-Курахово.
Военный эксперт, основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире "Радио Свобода" отметил, такую ситуацию, которая сейчас складывается вокруг Угледара, несколько раз можно было увидеть вокруг Бахмута, поэтому еще рано "ставить крест" и говорить о том, что ВСУ точно покинут город-крепость.
Относительно прогнозов относительно того, что наши воины могут отойти от Селидового, Торецкого и Угледара, Нарожный отметил, что к такому сценарию нужно быть готовыми.
По словам эксперта, оккупанты применяют свою стандартную тактику: когда они не могут пройти "в лоб", они обходятся город с флангов.
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