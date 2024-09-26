Действительно ли фронт возле Угледара начал рушиться: карта ISW

Российские захватчики действительно продвинулись в пределах и вокруг Угледара. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что российские блогеры утверждали 24 и 25 сентября, что войска РФ захватили улицу Десантников, 13 в восточной части Угледара и продолжали наступление на западном и восточном флангах города, в том числе продвинувшись на 1,5 км на восточной окраине Угледара и на 2 км вглубь вдоль фронта шириной 4 км севернее Пречистовки (к западу от Угледара).

"Военкор" рассказывал, что шахта "Южнодонбасская" №1 северо-восточнее Угледара и территория восточнее шахты являются спорной "серой" зоной, но украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что россияне, вероятно, захватили саму шахту, продвинулись вплотную восточной окраины Угледара, а также продвинулись к северу от реки Кашлагаш к западу от Угледара.

Командир отряда беспилотников ВСУ, действовавшего вблизи Угледара, заявил, что оккупанты прекратили прямой штурм Угледара и ведут одновременные наступательные действия на флангах Угледара из Павловки, Пречистовки и Водяного.

Российские и некоторые западные источники заявили, что защищавшие Угледар части гарнизона ВСУ якобы начали отступать от города, хотя украинские официальные лица не комментировали эти заявления, и в ISW не могут независимо подтвердить такие заявления.

Также в отчете говорится, что ни украинские, ни российские источники не сообщали о боевых действиях в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 25 сентября.

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