Ситуация критическая: вскоре на Донбассе может рухнуть еще один город

В городе Селидово Донецкой области ситуация критическая. Враг продвинулся к многоэтажкам и вскоре может оккупировать город, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Россияне продвигаются в Селидово. Фото из открытых источников

"Ситуация в Селидово критическая. Россияне доходят мелкими группами уже до многоэтажек", – рассказал офицер ВСУ.

Военный с позывным "Алекс" отметил, что рано говорить о том, что россияне закрепились в Селидово среди многоэтажек.

По его словам, продвигающиеся вперед в Селидово россияне — это смертники, которых сразу уничтожают дронами. Вместе с тем он констатировал, что "тенденция плохая".

Офицер ВСУ также сообщил, что россияне завозились на Запорожском направлении, а потому в ближайшие дни на этом направлении возможна активизация.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики могут готовить наступательные действия на город Запорожье, который является важным украинским промышленным центром. Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Чиновник рассказал изданию, что следующей целью России может стать наступление на город Запорожье, крупный промышленный центр на юге Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на третий месяц Курской операции нет достижений, оправдывающих необходимость проведения этой операции, считает военный эксперт Иван Ступак. "С тех пор, как началась Курская операция: россияне пытаются наступать в Запорожской области, потерян Угледар, под угрозой потери оказалось Селидово, враг продвигается в Торецке. Россияне продолжают наступать на Донбассе и перешли к наступлению на Курщине", — подчеркнул он.