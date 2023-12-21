"Ситуация критическая": украинский офицер рассказал о том, что происходит под Авдеевкой

Военный о критической ситуации в боях за Авдеевку. Фото из открытых источников

Офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов, который активно берет участие в войне против России начиная с 2014 года, в том числе и в защите Авдеевки, сообщил о ситуации на этом направлении. По словам украинского офицера, россияне продолжают использовать свой человеческий ресурс как "пушечное мясо".

Майор МВД Максим Морозов с позывным "Лютый" заметил, что вблизи Авдеевки сложная ситуация сегодня. Однако украинский военный объясняет, как можно помешать россиянам в битве на востоке Украины.

"Ситуация действительно критическая. Действительно есть накопление живой силы со стороны врага. Все прошедшие недели совершались штурмы именно живой силой противника", — сообщил Морозов в эфире телеканала "Эспрессо" и добавил, что "достаточное количество артиллерийских снарядов и дронов камикадзе может нивелировать это преимущество врага в любой момент".

Офицер "Легиона Свободы" отмечает, что, несмотря на нескольконедельные бои, россияне до сих пор не захватили под свой полный контроль промышленную зону в Авдеевке.

"Трудная ситуация остается на промзоне. Оккупанты превращают ее в серую зону, но они не могут взять ее под контроль. В настоящее время Силы обороны сдерживают врага, ликвидируя захватчиков", — рассказал Морозов.

Вместе с тем Максим Морозов добавил, что из-за плюсовой температуры все вокруг тает и поля становятся не проходимыми. Такая ситуация отчасти уменьшает штурмы россиян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что датский военный эксперт считает, что Россия активными военными действиями на фронте хочет послать сигнал для стран Запада.

Также "Комментарии" писали, что в США рассказали, когда Россия может начать новое наступление.