На Покровском направлении в Донецкой области ситуация для Сил обороны Украины остается критической, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников

"На Покровском направлении одни бригады, уже год находящиеся на фронте без ротации, не имеют ни людей, ни техники, чтобы останавливать россиян. В тоже время созданные бригады устанавливают рекорды по откату", — сообщил Николай Мельник.

Офицер ВСУ отметил, что создать новые соединения и наполнить их солдатами и офицерами, которых из-под плинтусов вытаскивали и на перекрестках ловили, было плохой идеей.

"Сколько ты им оружия не дай, какие позиции не определяй, они все равно по устойчивости будут существенно уступать старым обескровленным бригадам", — отметил военнослужащий.

Офицер ВСУ рассказал, что на Покровском направлении бои уже идут за Гродовку, а вопрос даже не в том, смогут ли ВСУ закрепиться, а в том, есть кого посадить в линии обороны, которые нарыли перед Покровском, и кто будет защищать линию Новогродовка. Мариуполь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики подтянули резервы на Курском направлении, а потому ВСУ вряд ли смогут существенно продвинуться вглубь российской территории. Однако украинская армия сможет нанести россиянам ощутимые потери, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, потери россиян будут связаны с тем, что враг будет выполнять не боевые, а политические задачи как украинская армия летом 2023 года. "Россияне будут бросать все новые и новые силы на вытеснение украинцев из Курщины. А мы, в свою очередь, будем изматывать их в мобильной войне, к которой россияне никогда не были способны", — добавил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время все больше разговоров о необходимости проведения мирных переговоров и окончании войны, однако ни у Украины, ни на Западе нет более-менее четкого видения окончания войны, считает политолог Олег Лесной. По мнению политолога, инфантилизм стал распространенным явлением в мире, а эмоции возобладали над прагматикой. "Создается впечатление, что мир сошел с ума и нигде нет запроса на серьезные разговоры. С людьми общаются как с детьми, озвучивая им то, что они хотят слышать. С обществом нужно общаться как со взрослыми, чтобы подготовить его к взрослым вызовам", — добавил он.