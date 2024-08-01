"Ситуация критическая и продолжает ухудшаться": россияне добиваются успехов на передовой (КАРТА)

Российские оккупационные войска захватили населенный пункт Веселое в Донецкой области. Он расположен восточнее Гродовки, в Покровском районе.

Наступление россиян на Донбассе (фото из открытых источников)

Об этом сообщает проект DeepState, отмечая, что ситуация "критическая и продолжает ухудшаться". Российские захватчики оказывают сильное давление и продолжают добиваться тактических успехов.

"За последние дни существенно увеличилось количество КАБов, которые россияне сбрасывают на позиции Сил Обороны", – говорится в сообщении.

Враг традиционно использует мотоциклетные подразделения для разведки второй линии обороны украинских войск.

К моменту написания официального подтверждения изложенной выше информации нет.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский рассказал, где враг бросает на прорыв свои наиболее опытные резервы. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за последние три дня работал в бригадах, которые держат оборону на Харьковском и Торецком направлениях.

Кроме того, по его словам, сложна также ситуация и на Северском направлении, там оккупанты активно проводят штурмы, применяют артиллерию, однако не имеют успеха.

По его информации, по всем направлениям продолжаются бои разной интенсивности. Сырский добавил, что во время активных боевых действий тактические позиции войск могут изменяться несколько раз в течение суток. По его словам, по состоянию на сегодняшний день существенных изменений не произошло.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, куда прорывается враг . Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что Кураховское направление для российских окупантов чрезвычайно важно, поскольку открывает путь к Временному Яру в Донецкой области.



