Системы ПВО на крышах админзданий в Москве: к чему готовит Кремль россиян

Кремль, вероятно, развернул системы ПВО в Москве, чтобы создать новую "картинку" войны. Так считают эксперты Институт изучения войны (ISW), поясняя, что таким образом путинский режим пытается усилить информационные операции по подготовке населения к затяжной войне в Украине и дальнейшим жертвам. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" данное утверждение, а также действия Кремля, направленные на то, чтобы сделать войну частью всего российского общества.

Панцирь-С1. Фото: из открытых источников

Кремль дает сигнал россиянам – практически каждый дом теперь – часть "российской крепости"

Политический эксперт Сергей Таран считает, что тут можно вести речь и о пропаганде, и о реальной подготовке к войне на территории РФ.

"Пропагандистский эффект направлен на россиян, живущих в больших городах. Для них война кажется чем-то далеким. И путинский режим хочет подчеркнуть, что война — близко, а "натовские ракеты могут упасть на каждый дом". Потому демонстративно размещаются системы ПВО на московских крышах и так далее", – поясняет эксперт.

Этакая агитация россиян в ракурсе необходимости брать участие в так называемой "спецоперации", потому что практически каждый дом теперь – часть "российской крепости".

"Второй момент – если ПВО размещаются на админзданиях, то это подтверждает, что российский режим пребывает в панике. Что есть опасение налета украинских беспилотников, имеющих высокую дальность. И способных дотянуться до штаба, непосредственно причастного к разработке вторжения и его проведению. А это, понятно, будет иметь негативный политический эффект для Кремля. Потому лихорадочно размещают ПВО – прямо на крышах, в том числе здания Минобороны. Выглядит это со стороны смешно, абсурдно. Но в системе российских ценностей – это норма. Так они понимают этот мир", – резюмирует Сергей Таран.

Среди российского населения будут распространять нарративы в стиле "мы не нападаем, а защищаемся, мы должны отомстить"

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Ковальчук поясняет:

"Кремль полностью разворачивает страну на военные рельсы. Это связано с тем, что его предварительные расчеты провалились. До 2022 года ставки делались на энергетические войны и шантажи, поэтому внутренняя пропаганда обильно финансировалась Газпромом. Но санкции и частичная переориентация Европы позволили ей снизить потребление российского газа – и РФ понесла потери".

По мнению аналитика, продолжая на фоне поражений в Украине ядерный, зерновой, экологический, дипломатический и другие виды мирового шантажа, Россия ищет пути, как избежать катастрофы.

"Ускоряющая переориентация РФ в информационно-промышленную "военного монстра" говорит о том, что это станет основой дальнейшей избирательной кампании Путина и "единоросов". Чтобы показать себе и миру, что это именно население РФ оказывает свою поддержку действиям власти, что происходящее – не просто кровожадность верхушки. Поэтому среди российского населения будут распространять нарративы в стиле "мы не нападаем, а защищаемся, мы должны отомстить" и так далее. Такой себе современный вариант оруэлловского романа "1984". При этом, – акцентирует Александра Ковальчук, – российские вожди хорошо понимают, что за злодеяния придет расплата. Поэтому и ПВО усиленно устанавливают на московских крышах и вокруг своих резиденций".

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