Комплексы ПВО по всей Москве: в ISW объяснили, чего на самом деле боится Кремль

У Путина все отчетливее понимают, что Украину в ближайшей перспективе не победить, но и отказываться от своих первоначальных целей руководство Кремля не хочет. Поэтому сейчас идет активизация усилий по подготовке российского населения к длительной затяжной войне. Именно с этой целью по Москве в последние дни устанавливаются системы ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Институт изучения войны (ISW).

ПВО в Москве. Фото: из открытых источников

Аналитик отмечают, что Кремль, вероятно, развернул системы ПВО в Москве, чтобы создать новую "картинку" войны, которая является более опасной для российского общества. Таким образом оккупанты пытаются усилить информационные операции по подготовке населения к затяжной войне в Украине и дальнейшим жертвам.

По мнению экспертов ISW, эта демонстрация систем ПВО также, вероятно, является частью зарождающейся кампании по продвижению ряда аналогий с боевыми действиями времен Второй Мировой войны, когда средства противовоздушной обороны устанавливались непосредственно по всей Москве.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в оборонном ведомстве США заявили, что главная причина, почему США не готовы предоставить Украине танки Abrams заключается в том, что это будет бесполезный шаг. Ведь, во-первых. Украина не сможет самостоятельно обслуживать эту технику, а, во-вторых, украинские военные на сегодняшний день не обучены работать на ней и на их подготовку нужно довольно продолжительное время.

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