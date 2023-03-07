Системы Patriot уже в Украине: министр обороны Польши раскрал подробности

Американские системы противовоздушной обороны Patriot уже находятся на территории Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака в интервью LA RAZÓN.

Системы Patriot. Фото: из открытых источников

"Благодаря усилиям Польши в Украину попали, в частности батареи Patriot и первые танки Leopard", — заявил польский министр.

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При этом Блащак подчеркнул, что Польша является не только главным пунктом передачи помощи Украине, но и одним из крупнейших доноров.

По его словам, с начала полномасштабной войны Польша передала Украине оружие более чем на 2,2 млрд евро. При этом в сумму не входят расходы, которые страна несет на подготовку украинских военных, и последний пакет "броневиков", в который входят танки Leopard 2A4.

Кроме того, Мариу Блащак высказался по поводу передачи Украине авиации. По его словам, такие решения следует принимать на более широком союзническом уровне, когда будет единое мнение по этому вопросу всех стран-партнеров Киева.

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