Система ПВО Украины существенно усилилась: что должно стать первыми целями РФ

Новые гигантские бомбы (ФАБ-3000) — устрашающий шаг РФ, который может обернуться неприятными последствиями для россиян, как только самолеты с бомбами попадут в ловушку новой системы противовоздушной обороны Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

ФАБ-3000. Фото: из открытых источников

Авторы материала отметили, таким образом эти "огромные бомбы РФ скоро встретятся с оборонными технологиями НАТО".

"У российских ВКС есть новая гигантская бомба: трехтонное чудовище с выдвижными крыльями и спутниковым наведением, радиус действия которого составляет десятки километров, если его сбросить с большой высоты истребителем-бомбардировщиком "Су". Это ужасающее оружие, которое может убить и покалечить украинских солдат и мирных жителей на расстоянии сотен метров от точки попадания", — говорится в статье.

Вместе с тем указывается на то, что эти бомбы – громоздкие, и их меньшая дальность действия по сравнению с более легкими бомбами может подвергнуть серьезной опасности российские летные экипажи. И как только Украина усилит свою противовоздушную оборону, российские самолеты, несущие крупные планирующие бомбы, должны стать первыми целями, пишет издание.

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