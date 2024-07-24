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Система ПВО Украины существенно усилилась: что должно стать первыми целями РФ

По информации The Telegraph, самолеты с ФАБ-3000 должны стать первыми целями усиленной системы ПВО Украины

сегодня, 10:38
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Кравцев Сергей

Новые гигантские бомбы (ФАБ-3000) — устрашающий шаг РФ, который может обернуться неприятными последствиями для россиян, как только самолеты с бомбами попадут в ловушку новой системы противовоздушной обороны Украины.  Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Система ПВО Украины существенно усилилась: что должно стать первыми целями РФ

ФАБ-3000. Фото: из открытых источников

Авторы материала отметили, таким образом эти "огромные бомбы РФ скоро встретятся с оборонными технологиями НАТО".

"У российских ВКС есть новая гигантская бомба: трехтонное чудовище с выдвижными крыльями и спутниковым наведением, радиус действия которого составляет десятки километров, если его сбросить с большой высоты истребителем-бомбардировщиком "Су". Это ужасающее оружие, которое может убить и покалечить украинских солдат и мирных жителей на расстоянии сотен метров от точки попадания", — говорится в статье.

Вместе с тем указывается на то, что эти бомбы – громоздкие, и их меньшая дальность действия по сравнению с более легкими бомбами может подвергнуть серьезной опасности российские летные экипажи. И как только Украина усилит свою противовоздушную оборону, российские самолеты, несущие крупные планирующие бомбы, должны стать первыми целями, пишет издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — снова проблемы с ПВО: какая угроза нависла над Украиной.                                               

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Ранее "Комментарии" писали – ПВО для Украины: эксперты озвучили, что может стать "поворотом" в войне.




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