Снова проблемы с ПВО: какая угроза нависла над Украиной

В последние месяцы союзники Украины отреагировали на упорные призывы президента Владимира Зеленского о предоставлении большего количества систем ПВО большой дальности. И теперь самой большой проблемой ПВО Украины станет нехватка ракет, а не пусковых установок и поддерживающих их радаров. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание Forbes.

ПВО. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, вся проблема в том, что на Западе не производят достаточное количество ракет ПВО, и это "главная причина", по которой Россия может продолжать наносить удары по украинским детским больницам и другим гражданским объектам.

Отмечается, что как только все новые обещанные системы поступят на вооружение, у Украины будет по меньшей мере девять лучших батарей ПВО западного производства, но в то же время у Киева нет достаточного количества ракет для круглосуточного поддержания их в действии.

"Союзники Украины потратили миллиарды долларов на ракеты для украинских батарей ПВО, но поставки почти наверняка далеко не отвечают потребностям", – говорится в материале.

Чтобы поразить все российские боеприпасы, украинцам может понадобиться более 2000 ракет ПВО большой дальности ежегодно. Потенциально вчетверо больше, чем Киев получает сейчас, пишет издание.

Читайте на портале "Комментарии" — последние месяцы в информационном поле значительно активизировались разговоры о предоставлении Украине, как дополнительных систем Patriot, так и боеприпасов к ним. Действительно ли это позывной сигнал, ведь Киев значительно усилит защиту неба? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему ПВО пропустила болезненную оплеуху: что могли поразить оккупанты на аэродроме в Миргороде.



