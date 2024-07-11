ПВО для Украины: эксперты озвучили, что может стать "поворотом" в войне

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Кравцев Сергей
Последние месяцы в информационном поле значительно активизировались разговоры о предоставлении Украине как дополнительных систем Patriot, так и боеприпасов к ним. Действительно ли это знаковый сигнал, ведь Киев значительно усилит защиту неба? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
ПВО. Фото: из открытых источников
Старший аналитик "Вернись живым" Николай Белесков в эфире телемарафона заявил, что Украина приближается к показателю в 7 батарей Patriot, которые необходимы для обеспечения безопасности.
В то же время, по словам эксперта, кроме самих пусковых установок, возникают и вопросы припасов к ним. Поскольку стоимость одного боеприпаса к Patriot – от 2 до 4 млн. долларов.
Эксперт также прокомментировал вопрос, что Украина не достигла цели, которую объявляла в начале этого года – приглашение к членству в НАТО.
Военный аналитик, сотрудник СБУ (2004-2015 гг.) Иван Ступак в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что Украина должна полученными от партнеров комплексами ПВО не только защищаться, но и атаковать вражескую авиацию.
По его словам, несмотря на то, что оружие предоставляется нам для обороны, нам нужно не просто защищаться, но и атаковать врага. Поэтому, если мы получим разрешение сбивать российские самолеты, приближающиеся к нашим границам – это действительно будет поворот. И это позволит существенно усложнить жизнь российской авиации, снизить продолжительность жизни российских пилотов. То есть это серьезно поможет, но только в комплексе – оборона плюс ответные атаки.
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