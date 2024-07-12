Как РФ удалось пробить ПВО и уничтожить «Охматдет»: на какую хитрость пошел враг

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Ткачик Олеся
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что во время последней массированной ракетной атаки на Украину, когда было попадание в "Охматдет", враг использовал определенную тактику для прорыва украинского ПВО.
Удар по больнице "Охматдет"
Згурец отметил, что ракета Х-101 за время боевых действий была модернизирована врагом, что повысило ее точность наведения. Хотя эта ракета дозвуковая и при наличии достаточного количества средств ПВО эффективно сбивается, даже с помощью ПЗРК, враг смог использовать тактическую хитрость.
В частности, говорит эксперт, во время атаки была использована концентрация разных типов ракет в одном месте и времени, поступающих по разным направлениям.
Также Згурец отметил, что ни одна ракетная атака россиян не обходится без ударов по аэродромам, поскольку противник пытается затормозить процесс подготовки ВСУ к получению самолетов F-16.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 8 июля россияне нанесли по Украине массированный ракетный удар. Одна из ракет попала в детскую больницу "Охматдет". Несмотря на то, что есть доказательства того, что больницу уничтожила именно российская ракета Х-101, в РФ продолжают лгать, что разрушение больницы – это "следствие работы украинской ПВО".
Кроме того, "Комментарии" рассказывали о том, знали ли российские пилоты , бьющие по детской больнице.
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morrison
сегодня, 13:50
у пана згурця бо-бо в голові. Яку ви вже дістали, звиздуни латані. А про мінінфраструктуру з службою авіадиспетчерів нічого пан не хоче сказати, для об'єктивності?:)