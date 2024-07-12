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Как РФ удалось пробить ПВО и уничтожить «Охматдет»: на какую хитрость пошел враг

Россия устроила «звездное нападение», чтобы пробить украинскую ПВО, сказал в эфире «Эспрессо» Сергей Згурец

сегодня, 13:07
Автор:
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Ткачик Олеся
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Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что во время последней массированной ракетной атаки на Украину, когда было попадание в "Охматдет", враг использовал определенную тактику для прорыва украинского ПВО.

Как РФ удалось пробить ПВО и уничтожить «Охматдет»: на какую хитрость пошел враг

Удар по больнице "Охматдет"

Згурец отметил, что ракета Х-101 за время боевых действий была модернизирована врагом, что повысило ее точность наведения. Хотя эта ракета дозвуковая и при наличии достаточного количества средств ПВО эффективно сбивается, даже с помощью ПЗРК, враг смог использовать тактическую хитрость.

В частности, говорит эксперт, во время атаки была использована концентрация разных типов ракет в одном месте и времени, поступающих по разным направлениям.

"Это был так называемый тактический способ "звездное нападение". Вероятно, наша система ПВО была перегружена. Это повлияло на то, что ряд ракет проскочил к целям. В частности, и к "Охматдету", который был запланирован врагом как резонансный удар. эффект для нашего общества. Резонанс был и для мирового сообщества, что повлияло на решение саммита НАТО и США выделить определенное количество Patriot для Вооруженных Сил Украины", — отметил эксперт.

Также Згурец отметил, что ни одна ракетная атака россиян не обходится без ударов по аэродромам, поскольку противник пытается затормозить процесс подготовки ВСУ к получению самолетов F-16.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 8 июля россияне нанесли по Украине массированный ракетный удар. Одна из ракет попала в детскую больницу "Охматдет". Несмотря на то, что есть доказательства того, что больницу уничтожила именно российская ракета Х-101, в РФ продолжают лгать, что разрушение больницы – это "следствие работы украинской ПВО".

Кроме того, "Комментарии" рассказывали о том, знали ли российские пилоты , бьющие по детской больнице.




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Обсуждения

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morrison

сегодня, 13:50

у пана згурця бо-бо в голові. Яку ви вже дістали, звиздуни латані. А про мінінфраструктуру з службою авіадиспетчерів нічого пан не хоче сказати, для об'єктивності?:)


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