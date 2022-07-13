Синоптик рассказала, куда в Украине придет жара, а где задержится прохладная погода

С завтрашнего дня в Украине станет теплее. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода в Украине

"Летняя погода станет восстанавливаться против сегодняшней, почти осенней. По крайней мере, в северных и западных областях", — спрогнозировала Диденко.

По прогнозу синоптика, температура воздуха 14 июля в большинстве областей будет составлять +22+28 градусов.

"Прохладнее воздух задержится на северо-востоке Украины — на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, части Черниговщины и Луганщины, +19+22 градуса", — Наталья Диденко.

На Закарпатье и в Одесской области синоптик прогнозирует жару, до +30 градусов.

"Дождевой циклон завтра отступит, осадки будут прекращаться, в Украине будет преобладать сухая погода", — Диденко.

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