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Синоптик рассказала, куда в Украине придет жара, а где задержится прохладная погода

Прогноз погоды в Украине на 14 июля

сегодня, 21:05
Автор:

Денис
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С завтрашнего дня в Украине станет теплее. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Синоптик рассказала, куда в Украине придет жара, а где задержится прохладная погода

Погода в Украине

"Летняя погода станет восстанавливаться против сегодняшней, почти осенней. По крайней мере, в северных и западных областях", — спрогнозировала Диденко. 

По прогнозу синоптика, температура воздуха 14 июля в большинстве областей будет составлять +22+28 градусов.

"Прохладнее воздух задержится на северо-востоке Украины — на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, части Черниговщины и Луганщины, +19+22 градуса", — Наталья Диденко. 

На Закарпатье и в Одесской области синоптик прогнозирует жару, до +30 градусов.

"Дождевой циклон завтра отступит, осадки будут прекращаться, в Украине будет преобладать сухая погода", — Диденко. 

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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/pfbid02vumoQU68YWWaQaQ4sUY6hjgfQ6BbjeCW2pKnqHYZC1yFzE3Wqz2hdyaEFo9AuB8Tl
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