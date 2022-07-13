ВСУ нанесли артудары по скоплению сил и складам боеприпасов оккупантов на юге Украины: подробности

Обстановка на юге Украины напряженная, но контролируемая силами обороны. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

"Противник поражен собственными потерями и артиллерийско-ракетным влиянием наших сил продолжает обустройство рубежей обороны и подлые обстрелы тыловых районов юга", — ОК "Юг".

Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Разрушено здание свинофермы. Людских потерь нет.

"Ночные ракетно-артиллерийские удары наших подразделений произошли, в частности, по скоплению сил противника в Чкалово и по складу боеприпасов в Чернобаевке", — информирует "ОК" "Юг".

В Никопольском районе украинские воины сбили два беспилотниками, с помощью которых враг пытался обнаружить позиции ВСУ и корректировать огонь.

Подтвержденные потери противника за эту ночь составили:

• 11 оккупантов;

• 3 единицы бронированной техники;

• 2 единицы автомобильной техники.

Отмечается, что остальные потери противника доразведываются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Кулеба назвал конечный пункт на переговорах Украины и России. Цель Украины – освобождение территорий и восстановление полного суверенитета на юге и востоке страны. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что генерал дал ответ про удар по Крымскому мосту, объяснив, как ВСУ будут освобождать юг. ВСУ важно перерезать пути переброски резервов оккупантов, усиление живой силой, техникой, вооружением. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также "Комментарии" информировали о том, что Китай предъявил претензии к американскому эсминцу: что случилось. В Китае заявили о появлении в территориальных водах американского корабля.

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