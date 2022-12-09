СБУ разоблачила опличник врага - бывшего работника местных электросетей, который во время временной оккупации поддержал захватчиков. За это его назначили руководителем "РЭС Краснолиманского района", которое подчинялось так называемому "министерству угля и энергетики" террористической организации "ДНР", пишут "Комментарии" по информации пресс-службы правоохранителей .



Затримано донеччанина, який перенаправив світло окупантам

Находясь на "должности", злоумышленник "отсоединил" райцентр от электроснабжения и перенаправил его на нужды оккупационных группировок РФ . Чтобы набрать "штат" и провести технические мероприятия, он наладил сотрудничество с представителями "региональной энергоснабжающей компании" временно оккупированной Горловки. С неструящим городом, решисты снабжали светом свои оккупационные и органы , войск и базы и склады с оружием и боеприпасами.

После освобождения Вооруженными Силами Украины Лимана , злоумышленник попытался скрыться из города. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали его. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в коллаборационной деятельности Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Как уточняют в прокуратуре, процессуальное руководство Донецкой областной прокуратуры злоумышленнику сообщило о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 УК Украины. Что касается избрания меры пресечения, то планируют определить содержание под стражей без возможности внесения залога.





Напомним, как писали "Комментарии", глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна вернет все временно оккупированные территории: часть из них – дипломатическим путем, часть – военным. По мнению президента Владимира Зеленского, есть все основания утверждать, что мирное время для Украины может наступить уже в следующем году. На Западе понимают , что пока Украина не вернет все свои территории, это будет постоянным стимулом для России в той или иной форме продолжать войну.







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